"Будьте осторожны": бесстрашную Нетребко умоляют не играть со стихией
Отправившуюся на ночную прогулку певицу застигла гроза. Однако вместо того, чтобы спрятаться, Анна Нетребко только ближе подошла к воде.
В ролике на оперной диве – белый топ и трикотажные шорты, открывающие фигуру. К слову, она принимает себя такой, какая есть, и не собирается отказываться от любимых блюд, чтобы похудеть. "Вы боитесь грозы? Я – нет!" — цитирует Анну Нетребко Пятый канал.
Поклонники артистки стали умолять ее не рисковать жизнью: "Как страшно сверкает! Я всегда как-то побаиваюсь, а вдруг молния! Везде вода! Будьте осторожны, пожалуйста", "Береженого Бог бережет. Вы там нам это, бросьте со стихией играть", "Не рискуйте, пожалуйста!", "От того, боитесь Вы или нет, гроза и молнии не перестанут убивать людей во всем мире. Молния возле моря еще опаснее. Берегите себя, Анна!"
Многим ролик пришелся по душе. "Какая же красотка", "А Вы озорная!", "Какие у Вас красивые ноги!" — отметили подписчики Анны Нетребко.
Как писали "Дни.ру", недавно звезда разместила в Instagram ролик, который привел ее фанатов в восторг. 47-летняя Анна Нетребко снялась без макияжа. Большинство фолловеров отметили, что без косметики она выглядит намного моложе своих лет.
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