"Зомби-режим": Шепелев о состоянии сына Фриске
Дмитрий Шепелев отдыхает в Италии. "Здесь спокойствие. И главное – здесь моя семья, у нас полно времени, чтобы наслаждаться друг-другом и нам хорошо (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)". Мое лето", – сообщил телеведущий в Instagram.
Шоумен подарил сыну телефон. "Думаю, вы понимаете как это трогательно: входящий звонок, а на экране самое родное имя. Он молниеносно, интуитивно освоил даже те функции, о существовании которых я не подозревал. Я установил автоматическое ограничение – 20 минут в день – после чего телефон блокируется до завтра. Доступными остаются только аудио-книги и звонки", – рассказал Шепелев.
Когда Платон исчерпал лимит, Дмитрий, просматривая статистику, увидел, что малыш включал приложения "Часы" и "Погода". "Ну то есть тупо листает без смысла", – сделал вывод телеведущий.
Дмитрий Шепелев поделился своим мнением о гаджетах. По его словам, "это круто", но в меру. "Меня злят родители, которые передоверяют детей планшетам и мне жаль детей для которых гаджет – единственное лекарство от скуки и плохого аппетита. Мои ограничения пока еще работают. Но еще немного и юный хакер с легкостью их преодолеет, в этом нет сомнений. Что вы делаете, чтобы у вашего ребенка не включился мобильный зомби-режим? Как ограничиваете?" – обратился к общественности Дмитрий Шепелев. В заключение он с радостью отметил, что за неделю Платон так и не вспомнил о телефоне.
Подробностями поделился сообщил Андрей Разин
Шоумен очень зол из-за происходящего
Актриса поделилась игривым снимком в соцсети
Певица рассказала о тяжелых временах
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Замуж не хочу!
Не хочу ходить за больным мужем.
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Сказал, что отвратительно готовлю
Астролог сказал, что мы несовместимы
Жесткий секс
Кого выбрать?
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Секс с чернокожим
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Не хочу работать, а муж заставляет
Не дает мне денег
аборт
Оплачивать жилье пополам
Разлюбила мужа
Как перестать выносить мозг?
13 лет не слушается совсем
Как вы относитесь к ЛГБТ?
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Подруга отбила моего парня
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Сдала в ломбард подарок мужа
Жирная и страшная
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Самолёт не доверяю,только поезд.
Мысли материальны?
флиртовала с другом
Плохо влияют друзья