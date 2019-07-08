"Зомби-режим": Шепелев о состоянии сына Фриске

Дмитрий Шепелев увез шестилетнего Платона в Италию. Телеведущий обратился к общественности за советом, сообщив о состоянии сына, рожденного ему Жанной Фриске.

Дмитрий Шепелев отдыхает в Италии. "Здесь спокойствие. И главное – здесь моя семья, у нас полно времени, чтобы наслаждаться друг-другом и нам хорошо (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)". Мое лето", – сообщил телеведущий в Instagram.

Шоумен подарил сыну телефон. "Думаю, вы понимаете как это трогательно: входящий звонок, а на экране самое родное имя. Он молниеносно, интуитивно освоил даже те функции, о существовании которых я не подозревал. Я установил автоматическое ограничение – 20 минут в день – после чего телефон блокируется до завтра. Доступными остаются только аудио-книги и звонки", – рассказал Шепелев.

Когда Платон исчерпал лимит, Дмитрий, просматривая статистику, увидел, что малыш включал приложения "Часы" и "Погода". "Ну то есть тупо листает без смысла", – сделал вывод телеведущий.

Дмитрий Шепелев поделился своим мнением о гаджетах. По его словам, "это круто", но в меру. "Меня злят родители, которые передоверяют детей планшетам и мне жаль детей для которых гаджет – единственное лекарство от скуки и плохого аппетита. Мои ограничения пока еще работают. Но еще немного и юный хакер с легкостью их преодолеет, в этом нет сомнений. Что вы делаете, чтобы у вашего ребенка не включился мобильный зомби-режим? Как ограничиваете?" – обратился к общественности Дмитрий Шепелев. В заключение он с радостью отметил, что за неделю Платон так и не вспомнил о телефоне.