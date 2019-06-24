Шепелеву понадобилась врачебная помощь после скандала с Фриске

Дмитрий Шепелев на протяжении нескольких лет находится в плохих отношениях с родными своей экс-возлюбленной Жанны Фриске. То и дело разгораются скандалы вокруг близких покойной певицы.

В середине июня минуло четыре года со дня смерти Жанны Фриске. Молодая исполнительница умерла из-за опухоли мозга. Незадолго до смерти она стала матерью – родила сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева. После того как певица скончалась, прошла череда скандалов: выяснилось, что у родных Жанны плохие отношения с Дмитрием. Якобы тот почти не навещал больную артистку и устроил неприятный инцидент на похоронах Фриске. А теперь якобы не дает родственникам видеться с Платоном.

Вот и в этом году вышло несколько передач, посвященных Жанне. Главным героем ток-шоу стал ее отец. Владимир Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев запрещает ему видится с внуком, которому уже исполнилось шесть лет. Более того, обвинил того в похищении 20 миллионов со счетов своей дочери.

В свою очередь телеведущий выступил с заявлением, что не намерен давать отчета о том, что происходит в его личной жизни, отвечать на злобные комментарии в Сети, а также показывать сына. Он убежден: Платон вырастет и сам решит, хочет ли быть публичным человеком.

Дмитрий Шепелев даже свою собаку предпочитает показывать сзади. В Instagram он пожаловался на истерики питомца, который боится летать. "Первый полет прошел в общем не плохо, но второй и все следующие были сущим кошмаром: она выла, грызла переноску, лаяла, билась, рвалась на свободу (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Пассажиры конечно сочувствующе кивали, но было очевидно, что собачья истерика бесит не меньше, чем младенец, ревущий весь полет", – рассказал шоумен.

Телеведущий отметил, что никакие уговоры на питомца не действовали, и тогда он решил обратиться за помощью к специалисту. Ветеринар выписал четвероногому другу Дмитрия Шепелева специальное средство. "Всего лишь следовало за час до вылета дать собаке лекарство. Так я и поступил: прибыл в аэропорт, прошел регистрацию, сдал багаж, влил в пасть спасительную жидкость и ровно в этот момент прозвучало объявление: рейс задерживается на три часа. Надо ли объяснять, что когда мы взошли на борт собачка была супер-свежа", – констатировал он.