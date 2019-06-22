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Шоу-бизнес

Маленького сына Фриске поймали с бокалом в руке

Жанна Фриске. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущий Дмитрий Шепелев старается скрывать своего наследника Платона от журналистов. Однако иногда в Сети все же появляются видеозаписи с мальчиком.
прочитано 157 раз

Несколько часов назад на фанатской странице Платона Шепелева в Instagram была опубликована видеозапись, на которой мальчик стоит в черном костюме и бокалом газировки в руке. Судя по всему, ролик был сделан во время детского праздника. 

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Многие пользователи отметили, что ребенок очень похож на своих родителей, в особенности на певицу Жанну Фриске. "Копия матери. Жаль, Жанна не насладилась материнством", "Платон – копия Дмитрия", "Какой чудесный мальчик", – делились мыслями подписчики.

Напомним, что Дмитрий Шепелев редко делится с подписчиками фотографиями сына. Свое решение он объяснил тем, что хочет уберечь маленького ребенка от публичности. Телеведущий считает, чтобы мальчик должен сам решить, хочет ли он общаться с журналистами, когда подрастет. 

Недавно родственники Жанны Фриске приняли участие в программе, посвященной жизни артистки. Отец исполнительницы обвинил Дмитрия Шепелева в том, что он не разрешает ему видеться с Платоном. Кроме того, мужчина заявил, что актер похитил 20 миллионов со счетов его дочери.

Автор: Полина Крылова22 июня 2019, 15:56
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Фриске-Началова-и так каждый день! Не наскучило или совсем нет новостей? Пугалкина не сняла трусики, Лорак не показала письку, Волочкова не села на шпагат, собчак не сказала каклй нибудь гадости.......
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