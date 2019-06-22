Маленького сына Фриске поймали с бокалом в руке
Несколько часов назад на фанатской странице Платона Шепелева в Instagram была опубликована видеозапись, на которой мальчик стоит в черном костюме и бокалом газировки в руке. Судя по всему, ролик был сделан во время детского праздника.
Многие пользователи отметили, что ребенок очень похож на своих родителей, в особенности на певицу Жанну Фриске. "Копия матери. Жаль, Жанна не насладилась материнством", "Платон – копия Дмитрия", "Какой чудесный мальчик", – делились мыслями подписчики.
Напомним, что Дмитрий Шепелев редко делится с подписчиками фотографиями сына. Свое решение он объяснил тем, что хочет уберечь маленького ребенка от публичности. Телеведущий считает, чтобы мальчик должен сам решить, хочет ли он общаться с журналистами, когда подрастет.
Недавно родственники Жанны Фриске приняли участие в программе, посвященной жизни артистки. Отец исполнительницы обвинил Дмитрия Шепелева в том, что он не разрешает ему видеться с Платоном. Кроме того, мужчина заявил, что актер похитил 20 миллионов со счетов его дочери.
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