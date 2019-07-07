Хочет только с Алсу: вскрылось тайное желание Дюжева

Известный концертный менеджер Геннадий Руссу рассказал о симпатии артиста к певице. По его словам, Дмитрий Дюжев желал петь только с Алсу.

Руссу отметил, что в свое время работал с Тамарой Гвердцители, и в его правилах всегда было – не отвергать никаких предложений. Бывало, менеджер заставлял исполнительницу ехать на съемки и интервью, даже если она этого не очень хотела.

Геннадий Руссу также поведал, что однажды ему пришлось повоевать с Тамарой Гвердцители по поводу программы Первого канала "Две звезды". Он выбрал ей для участия в шоу в партнеры Дмитрия Дюжева, отвергнув варианты с Алексеем Булдаковым и Ефимом Шифриным.

"Я понятия не имел, как он поет. Я только знал, что у него есть своя публика – более молодая. И посчитал, что они с Тамарой смогут привлечь друг другу новых поклонников", - цитирует концертного менеджера "Экспресс-газета". Однако у Дмитрия Дюжева, оказывается, были другие предпочтения – ему в этом плане больше нравилась Алсу.

Так, на Первом канале Геннадию Руссо заявили, что Дмитрий Дюжев не желает петь с Тамарой Гвердцители, а хочет только с Алсу. "Раз так, тогда нам этого не надо", – ответил на это менеджер. Да и сама Гвердцители хотела петь с Ефимом Шифриным.

Уговорить Дмитрия Дюжева стоило больших трудов. Но в итоге настойчивый Руссу все же добился, чтобы певицу поставили в пару с актером. "И когда они победили в "Двух звездах", все в один голос стали говорить, что с самого начала видели этот дуэт именно в таком составе", – поделился концертный менеджер.