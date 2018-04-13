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Странному Дюжеву предрекли забвение после скандала

Дмитрий Дюжев. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Очередной скандал с Дмитрием Дюжевым, вероятно, отразится на его карьере. Поговаривают, что хорошую роль и рекламный контракт артист увидит не скоро, а может, ему вообще придется сменить род деятельности.
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Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заступился за российских зрителей. Эксклюзивно для Dni.Ru он дал профессиональную оценку поведения звезды.

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 Дмитрий Петрович Дюжев

Дмитрий Петрович Дюжев актер театра и кино, режиссер

"Так вот о каком диалоге "артист и зритель" упоминал в своем скандальном монологе Дюжев несколько месяцев назад. Это в непонимании такого творчества он зрителей упрекал? Да, признаюсь Вам, посмотрев на его нынешнее "творчество" в соцсетях я к пришел к мысли, что понять это невозможно в принципе", – высказал свое мнение эксперт.

"С другой стороны, можно теперь не переживать за жизнь Дмитрия. Похоже, что с риском покончено окончательно и бесповоротно. Ну слава богу хоть на самолетах ему больше не придется летать, под танк лезть тоже не придется, да и в болоте сидеть он теперь не будет, где рядом опасные железные штыри буквально нашпигованы. Вот оно, все без фальши и обмана, настоящая игра в правду. Но почему-то такая игра не впечатляет. А может, это и есть та "лабуда" и "туфта", о которых говорил Дюжев? Это вот такого уровня передач, по его же словам, заслуживают зрители? У Дмитрия, похоже, слова с делом не расходятся", – саркастически заметил Манукян.

Отметим, что уже сутки в Сети обсуждают неадекватное поведение Дмитрия в прямом эфире онлайн-викторины. Артиста пригласили провести конкурс в соцсети "ВКонтакте". На шоу Дюжев был неадекватен: путал сотни и тысячи, постоянно почесывал нос, не к месту смеялся, делал слишком длинные паузы между фразами и не мог правильно прочитать фразы с телесуфлера.

В интернете тут же появилась реакция зрителей. Мнения разделились, но комментаторов, настроенных негативно, было заметно больше. По всей вероятности, россияне еще не забыли прошлогодний скандал с участием артиста.

 

 

В одном из интервью Дмитрий рассказал, что с ним произошла неприятная ситуация в аэропорту. Он хотел проскочить без очереди, а его, несмотря на известность, жестко поставили на место. Обиженный актер заявил латышскому каналу: "Это все говорит о том, что это правильно, когда для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту – сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете!"

Позднее Дюжев объяснил свои слова. "Это было в порыве пыла конкретно к тем 30 пассажирам экономкласса, которые стояли на стойке бизнес-класса. Я словесно наказывал их", – сообщил он радиостанции "Говорит Москва". Актер отметил, что нельзя путать людей, с которыми он столкнулся в аэропорту, с другими зрителями.

Автор: Руслана Алексеева13 апреля 2018, 15:13

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