Дюжев вступился за предателя Серебрякова

Дмитрий Дюжев прокомментировал скандальное высказывание своего коллеги о России. Артист считает, что слова Алексея Серебрякова нельзя воспринимать всерьез.

Актер убежден, что политическим речам Серебрякова не стоит уделять такое пристальное внимание, поскольку артист в этом не профессионал. По его мнению, неправильно было раздувать из высказываний коллеги скандал.

Дюжев вступился за Серебрякова. "Зачем же мы слушаем профессионалов актерского цеха? Разве это может быть правильно?..Когда вам говорят о политике – слушайте политиков, зачем же такое разночтение?" – цитирует Дюжева Пятый канал. При этом он назвал "актерскую сущность" своего коллеги причиной его переменчивого характера.

Актер заявил, что Серебряков может говорить, что хочет. "Потому что он актер, он играет самые разные роли. Он сегодня в одном настроении, завтра в другом", – объяснил свою позицию Дюжев. Вместе с тем, артист поспешил заверить, что "Россия лучше всех стран, что русские люди самые лучшие, самые любимые, самые родные".

Ранее переехавший в Канаду актер Алексей Серебряков набросился на Россию, обвинив ее в разжигании военных конфликтов. Пользователи соцсетей посчитали такое поведение предательством и посоветовали разобраться в фактах.

Напомним, во время лекции в Лондоне артист заявил, что из-за того, что Москва занимается "переписыванием истории", россияне вынуждены "демонстрировать псевдопатриотизм". Эти слова подняли волну возмущения в Сети.

Как писали "Дни.ру", летом 2018 года Алексей Серебряков уже поднял хайп в Сети, дав интервью блогеру Юрию Дудю. Тогда он смешал всех россиян с грязью, заявив, что национальной идеей в России являются "сила, наглость и хамство". Многие в стране сочли такое определение оскорбительным.