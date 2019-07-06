"Помню, люблю и скучаю": Николаев рассказал о трагедии в семье
В личном Instagram артист рассказал, что 5 июля исполнилось 38 лет со дня кончины его отца Юрия Ивановича. Родитель Игоря Николаева был талантливым поэтом, членом Союза писателей.
Юрий Иванович скончался в молодом возрасте – ему не было и сорока. Публикацию артист сопроводил черно-белым архивным фото и стихотворением отца.
"Я и Папа. Помню, люблю и скучаю… Светлая память и Царствие Небесное Николаеву Юрию Ивановичу", – отметил Игорь Николаев.
На пост музыканта отреагировали многие знаменитости. Например, его экс-супруга – певица Наташа Королева – оставила в комментариях три смайлика "Сложенные руки". "Светлая память! Замечательные стихи. Талантливый был человек 🙏🏻", – написал комик Максим Галкин.
Добавим, что мама Игоря Николаева, к счастью, находится в добром здравии. Недавно Светлане Митрофановне исполнился 81 год.
Одной из первых родительницу популярного музыканта с днем рождения поздравила невестка – Юлия Проскурякова. Супруга Игоря Николаева в личном микроблоге охарактеризовала свекровь как отличную мать и бабушку.
Артистка рассказала о случившемся в соцсетях
Певец грубо ответил журналистам
Артистка выглядит великолепно
Телеведущая предложила журналистке пройти косметическую процедуру
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Замуж не хочу!
Где в России не хотят работать?????
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Сказал, что отвратительно готовлю
Не хочу ходить за больным мужем.
Астролог сказал, что мы несовместимы
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Кого выбрать?
Жесткий секс
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Секс с чернокожим
аборт
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Подруга отбила моего парня
Привидение
Не хочу работать, а муж заставляет
Не дает мне денег
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Названа самая сексуальная страна,это Украина.
Как вы относитесь к ЛГБТ?
Как перестать выносить мозг?
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
13 лет не слушается совсем
Пожалуйста помогите
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Жирная и страшная
Не получается забеременеть
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Пугачева обнаглела