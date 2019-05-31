"Старая любовь не ржавеет": Николаев и Королева обменялись нежностями

Прошло много лет после расставания Игоря Николаева и Наташи Королевой, не обошлось без пересудов. Однако артисты сумели сохранить достойные отношения: они регулярно поздравляют друг друга с важными датами.

Сегодня, 31 мая, у Наташи Королевой день рождения. Популярной певице исполнилось 46 лет. В интервью Ивану Урганту она призналась, что не радуется празднику так, как раньше, но считает себя "ягодкой". Наташа наградила себя таким эпитетом сроком на пять лет – с 45 до 50.

Артистка организовала грандиозное выступление, на которое с помощью телешоу пригласила всех желающих. Неизвестно, смотрел ли этот выпуск "Вечернего Урганта" ее бывший муж, автор-песенник Игорь Николаев, однако пожелал "фееричного концерта". А еще трогательно поздравил экс-супругу с днем рождения.

"ПРОЩАЙТЕ, ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ"(музыка и стихи #игорьниколаев ) Наташа, с Днем Рождения (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Счастья и здоровья тебе и твоим близким людям!" – написал Николаев, опубликовав в Instagram отрывок песни с одноименным названием.

"Спасибо Маэстро за добрые слова и поздравление и за то что доверил именно мне исполнить песни , которые стали символом целого поколения !!! Я это очень ценю!!!💋" – поблагодарила Королева.

Многочисленных подписчиков умилили нежности бывших супругов: "Старая любовь не ржавеет", "Жалко что расстались", "Я так любила вашу пару, эх...."

Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева давно обрели счастье в новых отношениях. Певица – в браке со стриптизером Сергеем Глушко, которому родила сына Архипа, а композитор – с певицей Юлией Проскуряковой, подарившей ему дочь Веронику.