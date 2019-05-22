Проскурякова рассказала об уходе из дома
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вместе уже 13 лет. Кажется, внушительная разница в возрасте – 22 года – их совершенно не смущает. А после того, как на свет появилась их дочь Вероника, артисты стали только счастливее. Мало кто знает, что на заре отношений Юлия и Игорь после ссор разъезжались – певица отправлялась на съемную квартиру и по нескольку дней не отвечала на звонки.
"В начале отношений у нас действительно была притирка. Сейчас, ссорясь, мы никогда не уходим из дома", – отметила Проскурякова. Певица рассказала, как они теперь выясняют отношения. "Обязательно стараемся разговаривать, честно и открыто, слушать и слышать. В браке с Игорем я приучила себя общаться не на эмоциях, а уметь выдохнуть, включить адекватную голову и свое несогласие обернуть в понятную форму для диалога. Когда ты на максимальной громкости уходишь в претензии, получается просто ор друг на друга. Разговор можно сразу заканчивать, продуктивным он не будет. А так Игорь успокаивается и сразу же делает шаг навстречу, мы находим общее решение, и конфликт исчерпан", – цитирует Юлию Проскурякову StarHit.
Интересно, что Игорь Николаев и сейчас не исключает возможности ухода жены из дома. "В принципе, все достаточно ровно, спокойно. Теперь Юля может отправиться в другие апартаменты только в мирных целях – готовиться к экзаменам, чтобы никто не отвлекал", – пояснил автор-песенник. Мало кто знает, что Юлия Проскурякова учится в ГИТИСе на режиссерском факультете.
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