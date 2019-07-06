"Интересного все меньше": располневшая Водонаева разочаровала народ
Несколько часов назад блогер разместила фотографии, на которых она позирует на фоне природы в белом топе и джинсах модели "бойфренды". В подписи к посту звезда пожаловалась, что сильно поправилась, и новые джинсы подчеркивают ее недостатки.
"Все, с сегодняшнего дня перехожу только на зеленые полезные салаты. Но буду позволять себе RedBull иногда. Чтобы эти джинсы болтались на стройной заднице, а не сидели в обтяг на моей толстой жопе", – поделилась своими мыслями модель в Instagram.
Большинство пользователей не согласились с Аленой Водонаевой. Они отметили, что артистка наговаривает на себя. "Ален, фигура и так топ. Успокойся", "Не поняла, а где толстая попа и джинсы в обтяг?", "Очень даже отлично сидят. Не выдумывай", – написали подписчики.
Другие пользователи заявили, что посты модели в социальных сетях стали скучные и ничем не отличаются от сообщений в других популярных блогах. "Без обид, но какой-то контент в этот раз постный. Какой-то осадок остался. Скучно, придумайте что-то поострее", "Интересного контента все меньше. Одни похуделки кругом", – выразили мнение пользователи.
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