Алена Водонаева докопалась до истины в громком скандале с Киркоровым
На этот раз вектор ее внимания направился в сторону конфликта между Филиппом Киркоровым и авиакомпанией S7. В Stories своего Instagram ведущая выставила скриншот поста со страницы Lifenews_ru, из которого ясно, что версия певца не стыкуется с рассказом авиакомпании: "Кто врет? Пассажиры или авиакомпания?" – начала задавать вопросы теледива.
Через 12 часов после этого она выложила еще один пост. На этот раз это репост видео, на котором отчетливо видно, как лайнер бьется шасси о воздушно-посадочную полосу и уходит на второй круг. Слышны визг ребенка и нецензурная брань Киркорова.
"S7, зачем же вы вчера это опровергли?" – негодует Водонаева.
Напомним, самолет авиакомпании S7, на борту которого находился Киркоров с коллективом и детьми, при заходе на посадку ударился о полосу. Командир судна принял решение уйти на второй круг. Со второй попытки самолет благополучно приземлился. Тем временем авиакомпания заявила, что информация о ЧП при приземлении борта из Варны недостоверная.
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