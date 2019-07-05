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Затравленная из-за "рыночного" платья жена Тарасова ответила злопыхателям

Анастасия Костенко. Фото:instagram.com/kostenko.94
Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко весело провели время на свадьбе известного рэпера T-killah. Между тем наряд, в котором явилась на торжество жена спортсмена, у многих вызвал недоумение.
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В личном Instagram Анастасия Костенко опубликовала несколько фото с праздника. На снимках она позирует в компании мужа и брачующихся.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Поклонники обратили внимание на необычное платье Анастасии ярко-салатового цвета. Многие пришли к выводу, что супруга футболиста пропала впросак с выбором наряда. Облачение знаменитости интернет-обыватели посчитали безвкусным, о чем незамедлительно сообщили в комментариях к публикации.

"Платье, конечно… бабу из села вывезти можно…", "Фасон и цвет платья устаревшие. Костюм у Димы дорого смотрится, ткани натуральные и цвет спокойный. А платье – вырви глаз", "Цвет все испортил. Такая красивая девочка – и тут подстава – платье", "Платье хуже рыночного китайского", "Насть, взять и спрятать свою фигуру в зеленое несуразное платье... Ты дома в шортах шикарнее выглядишь", "Насчет Насти – все понятно, красивая, ну симпатичная, по крайней мере. Худенькая. Но мне тоже не понравилось платье. Ну не может быть, чтобы почти всем, 90% людей, не понравилось платье. Может, у нас у всех массовый имбицилизм..." – рассуждали подписчики Анастасии Костенко.

Супруга Дмитрия Тарасова терпеть нападки пользователей Сети не стала. Она попыталась вежливо поставить недоброжелателей на место. По словам Анастасии Костенко, всем присутствующим на свадьбе ее наряд очень понравился, в тот вечер она услышала множество комплиментов по поводу внешнего вида.

 "Я не хочу кому-то нравиться и загонять себя в рамки", – заявила Анастасия Костенко

Автор: Руслана Алексеева5 июля 2019, 18:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

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