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Удар для одинокой Бузовой: стало известно о пополнении в семье футболиста Тарасова

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Появились слухи о том, что нынешняя супруга спортсмена беременна. Ольга Бузова тем временем публикует странные посты в Instagram.
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"Нам шепнули на ушко, что, хорошо отдохнув на Римских каникулах, у Костенко и Тарасова будет пополнение в семье", – пишет Telegram-канал "Только никому". Отметим, что официального подтверждения этой информации пока нет.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Запись появилась в ленте канала 26 июня. В этот же день Ольга Бузова разместила грустный пост в соцсети. "Опишите свое настроение смайликом. У меня оно сегодня переменчивое: а что у вас?" – написала поющая ведущая.

Еще недавно настроение Ольги Бузовой было приподнятым, если не сказать больше. В Вероне, на свадьбе общих друзей звезда развлекалась с бывшим любовником Тимофеем Майоровым: пара плескалась в бассейне, гуляла по городу, устроила романтический ужин. Хотя, вполне возможно, что таким образом Ольга Бузова хочет показать бывшему мужу Дмитрию Тарасову, что счастлива и без него.

Известно, что Ольга Бузова тяжело переживала развод с футболистом. У Дмитрия Тарасова и его новой супруги, модели Анастасии Костенко уже есть маленький ребенок. Появление второго малыша может стать для певицы ударом. Насколько известно, в настоящее время Ольга Бузова одинока.

Автор: Валерия Нарская26 июня 2019, 21:25
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Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Моя искренняя благодарность тем, кто показал мне чудо-сайт ONTW︂I︂GGSY︂.︂C︂O︂M/0C1BKU Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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