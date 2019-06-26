Удар для одинокой Бузовой: стало известно о пополнении в семье футболиста Тарасова

Появились слухи о том, что нынешняя супруга спортсмена беременна. Ольга Бузова тем временем публикует странные посты в Instagram.

"Нам шепнули на ушко, что, хорошо отдохнув на Римских каникулах, у Костенко и Тарасова будет пополнение в семье", – пишет Telegram-канал "Только никому". Отметим, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Запись появилась в ленте канала 26 июня. В этот же день Ольга Бузова разместила грустный пост в соцсети. "Опишите свое настроение смайликом. У меня оно сегодня переменчивое: а что у вас?" – написала поющая ведущая.

Еще недавно настроение Ольги Бузовой было приподнятым, если не сказать больше. В Вероне, на свадьбе общих друзей звезда развлекалась с бывшим любовником Тимофеем Майоровым: пара плескалась в бассейне, гуляла по городу, устроила романтический ужин. Хотя, вполне возможно, что таким образом Ольга Бузова хочет показать бывшему мужу Дмитрию Тарасову, что счастлива и без него.

Известно, что Ольга Бузова тяжело переживала развод с футболистом. У Дмитрия Тарасова и его новой супруги, модели Анастасии Костенко уже есть маленький ребенок. Появление второго малыша может стать для певицы ударом. Насколько известно, в настоящее время Ольга Бузова одинока.