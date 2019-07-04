Краско о внезапной смерти жены
Иван Краско был женат несколько раз. Его второй супругой была Кира Петрова, с которой он прожил в браке 40 лет. По словам актера, в какой-то момент они с женой охладели друг к другу. Тогда у него появилась другая женщина, которая родила ему дочь Марину.
"Жизнь актерская – непростая штука. Нам никак нельзя без любви. Моя новая женщина родила мне Мариночку. Когда Кира Васильевна узнала, то очень сильно расстроилась. Она сказала, что была верна мне всегда, а я предал их любовь. Но я ей сказал, что она для меня все равно лучше всех других женщин. Она ткнулась мне в плечо и заплакала. Тогда я понял, что она простила мне измену", – рассказал актер. Однако по мнению актера, жена все же не смогла забыть предательство.
Смерть ее стала неожиданной. "Она пошла за внучкой в школу. Ткнулась в сугроб и умерла. Вот такая внезапная смерть. Мне кажется, она просто никого не хотела обременять своими проблемами, поэтому так тихо ушла из жизни", – заключил Иван Краско.
Кстати, именно Кира подарила ему сына Андрея. Тот пошел по стопам именитого отца и тоже стал актером. Однако Андрей Краско умер в возрасте 48 лет из-за сердечной недостаточности. Не секрет, что у артиста были серьезные проблемы со здоровьем.
"Кстати, жена Кира домой пьяным его не пускала. Говорила, чтобы шел на все четыре стороны. Один раз сына привез друг и сказал: "Вот забирайте. Это сын народного артиста". Мне стало обидно и совестно", – признался артист. Иван Краско убежден, что трагедией его сына Андрея было то, что рядом не оказалось женщины, которая смогла бы его спасти от алкоголя.
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