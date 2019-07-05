После операции Корчевников не смог ходить
Новым звездным героем шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" стал популярный исполнитель, участник группы "Иванушки International" Кирилл Андреев. В разговоре с артистом телеведущий раскрыл подробности перенесенной операции – трепанации черепа. Шоумен разоткровенничался в ответ на рассказ исполнителя о своих проблемах со здоровьем.
"Я проходил через трепанацию черепа. Знаю, что это такое. Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни", – признался Борис Корчевников.
Напомним, несколько лет назад у популярного ведущего была обнаружена опухоль на слуховом нерве. Как тогда рассказывал Корчевников, у него просто слегка зашумело в ухе. Такие ощущения бывали и раньше, поэтому сначала он не придавал этому значения, а потом все-таки обратился к врачам. После МРТ и был поставлен неутешительный диагноз.
Казалось бы, теперь со здоровьем Бориса Корчевникова полный порядок, но многочисленные поклонники продолжают бить тревогу. Поводом для волнений стала отечность на лице телеведущего, которую приметили особо наблюдательные зрители. В комментариях к передачам поклонники задаются вопросом, что могло случиться с их любимцем, строя самые разные, одно страшнее другого, предположения.
Кстати, в одной из предыдущих передач Борис Корчевников прояснил ситуацию. "Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой", – рассказал Борис Корчевников в беседе с актрисой Александрой Яковлевой.
О несчастье рассказал ее бывший муж
Артистка разоблачила гнусный обман
Эксперт высказал субъективное мнение
"Родители" КВН выиграют суд, уверены истцы
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Замуж не хочу!
Где в России не хотят работать?????
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Не хочу ходить за больным мужем.
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Скандал со свекровью
Сказал, что отвратительно готовлю
Как попросить справку перед сексом?
Астролог сказал, что мы несовместимы
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Кого выбрать?
Хочу на море.
Жесткий секс
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Щель между зубов
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
аборт
Секс с чернокожим
Не хочу работать, а муж заставляет
Названа самая сексуальная страна,это Украина.
Не дает мне денег
Как вы относитесь к ЛГБТ?
Как перестать выносить мозг?
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Можно ли кормить сделанной грудью?
Темникова спала с Серябкиной
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!