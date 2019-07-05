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Шоу-бизнес

После операции Корчевников не смог ходить

Борис Корчевников. Фото: instagram.com/b.korchevnikov
Борис Корчевников разоткровенничался о своей болезни. Популярный телеведущий рассказал о последствиях перенесенной операции.
прочитано 4765 раз

Новым звездным героем шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" стал популярный исполнитель, участник группы "Иванушки International" Кирилл Андреев. В разговоре с артистом телеведущий раскрыл подробности перенесенной операции – трепанации черепа. Шоумен разоткровенничался в ответ на рассказ исполнителя о своих проблемах со здоровьем.

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Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

"Я проходил через трепанацию черепа. Знаю, что это такое. Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни", – признался Борис Корчевников.

Напомним, несколько лет назад у популярного ведущего была обнаружена опухоль на слуховом нерве. Как тогда рассказывал Корчевников, у него просто слегка зашумело в ухе. Такие ощущения бывали и раньше, поэтому сначала он не придавал этому значения, а потом все-таки обратился к врачам. После МРТ и был поставлен неутешительный диагноз.

Казалось бы, теперь со здоровьем Бориса Корчевникова полный порядок, но многочисленные поклонники продолжают бить тревогу. Поводом для волнений стала отечность на лице телеведущего, которую приметили особо наблюдательные зрители. В комментариях к передачам поклонники задаются вопросом, что могло случиться с их любимцем, строя самые разные, одно страшнее другого, предположения.

Кстати, в одной из предыдущих передач Борис Корчевников прояснил ситуацию. "Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой", – рассказал Борис Корчевников в беседе с актрисой Александрой Яковлевой.

Автор: Наталья Аряева5 июля 2019, 14:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

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Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Борис, выздоравливай, и никогда больше не болей!!! Очень тебя любим! Святой человек!!!
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