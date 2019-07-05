"Допелась!": Исаеву прилюдно отмутузили за Началову

Имя пресс-секретаря Анны Исаевой знакомо многим в нашей стране и благодаря ее участию в многочисленных телешоу, и благодаря ее работе с самыми яркими артистами. Чаще и громче оно стало звучать после смерти Юлии Началовой, с которой та долго и плодотворно работала. Многим это не нравится.

Люди почему-то считают, что Анна Исаева пиарится на Юлии Началовой, хотя это вовсе не так. Во-первых, пиар нужен для продвижения на рынке товара или услуги – Исаева же ничего не продает. Во-вторых, она посвятила певице много сил и времени, была с ней очень дружна и близка, так стоит ли осуждать Анну за то, что она делится наблюдениями, эмоциями, переживаниями? В-третьих, Началова – далеко не единственная артистка, которую раскручивала Исаева, но почему-то остальные померкли.

"Меня теперь всю жизнь будут с Юлей сравнивать, читая мой личный Instagram, и ее имя приписывать в заголовках? – возмутилась Исаева. – Люди! Я 47-летняя тетя, у меня за спиной большой пробег. Так однажды сказала мне Маша Малиновская, в период ее беременности: "Я девушка с большим пробегом!" Что же вы пытаетесь вычеркнуть из моей жизни все, что ее сопровождало прежде?"

"Я вообще-то фрилансер, всю жизнь работаю одновременно над несколькими проектами. И Юля это знала всегда, – продолжила Анна. – Кстати, начинали мы с ней с ее приглашения пиарить их свадьбу с Алдониным. В ту пору я пиарила свадьбы Алсу и Яна Абрамова, Олега и Марины Газмановых, Авраама Руссо и Морелы Фердман, Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова и, конечно, Наташи Подольской с Владимиром Пресняковым. Хочу сказать: давайте воспринимать меня как меня прежде!"

Отповедь Исаевой в соцсети многим не понравилась, поэтому ее снова – незаслуженно! – прилюдно отмутузили и облили помоями. "Да, пиарить себя Вы умеете. Но я, пожалуй, отпишусь, а то подташнивать начинает", "Вы потеряли всякое представление о порядочности. Морочить голову можете людям, далеким от шоу-бизнеса, а теперь – до свидания. И Вам, и Вашим друзьям, которые точно так же пиарятся на чужом горе", – укоряют Анну подписчики.

"Что называется, допелась. В одном из комментариев написали: "Как хорошо, что Юлия Началова не была балериной! А то бы Исаева претендовала на место в Большом..." Мне очень понравился коммент. Честно! Ведь я умею над собой посмеяться. Мой брат, услышав его сказал мне: "Я бы на этот балет сходил – поржать!" И этот коммент меня вдохновил. Я не обижаюсь", – резюмировала Исаева.