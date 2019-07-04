Брошенная Цымбалюк-Романовская отреагировала на тревожные слухи
Опасения у пользователей соцсетей возникли после того, как Шаляпин стал выкладывать фото из отпуска в США и Париже на своей странице в Instagram. Он отправился в турне, бросив любимую в России.
"Виталина! Прохор ездит без Вас, отдыхает без Вас... это все в норме...?! Зачем Вам это нужно... Вы достойны не этого...", "Вы расстались с Прохором? Или это очередная утка?!?" – пишут фолловеры пианистки. Однако ответ Виталины Цымбалюк-Романовской еще больше ввел в заблуждение. Она написала: ")))".
"Виталина – вы прелесть! Устраивайте свою судьбу, рожайте детей и необязательно выходить замуж! Вы сильная, существенная, сколько на вас свалилось за последнее время", "Золушка, будь счастлива", – советуют пианистке подписчики.
При этом многие говорят: Виталина Цымбалюк-Романовская - "верная спутница, вот что ценно. С Джигарханяном так возиться могла лишь святая". "Джигарханян сейчас локти, наверное, кусает, послушал свое окружение и потерял такую красавицу", – высказались россияне.
Ранее между Прохором Шаляпиным и Виталиной Цымбалюк-Романовской произошла еще одна размолвка. Пианистка не пустила избранника на день рождения к его бывшей пассии, модели Анне Калашниковой. Она отказывается понимать дружбу своего мужчины с экс-любовницей.
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