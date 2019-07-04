Вместо Юли: похоронившая Началову Исаева стала певицей

Анна Исаева – самый знаменитый звездный пресс-секретарь страны. Среди ее клиентов – Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Анастасия Спиридонова. А всероссийскую известность принесла работа с Юлией Началовой.

Юлии Началовой нет на этом свете уже почти четыре месяца. Время строгого траура прошло, все телеэфиры отработаны, комментарии даны, и теперь можно немного отдохнуть. Жизнь-то продолжается! Именно с этой целью Анна Исаева приехала в модный столичный караоке-клуб – расслабиться после тяжелых событий.

"Друзья знают, что я караокщик со стажем, – улыбнулась Исаева. – Я даже с мужем познакомилась в караоке на Арбате, и наши с ним дети, сидя в животе у мамы подпевали Лепса, чуть ли не до 9-го месяца. Но, без настроения и без бокала, как говорится, нет вокала. А за рулем я не пью. Поэтому так себе спето, без куража. Звук тоже не очень".

Исполнив несколько зажигательных композиций со сцены, Исаева облегченно выдохнула: "Слегка отпустило мое погасшее настроение! Я ищу караоке во всех странах мира, где бываю. Люблю попеть. Но иногда связки тупо не смыкаются, много приходится говорить, работа такая".

Друзья считают, что Аня кокетничает – она вполне бы сама могла стать профессиональной певицей, благо, что внешние и вокальные данные позволяют. И заменить собой на сцене безвременно ушедшую из жизни "сестричку" Юлию Началову, которая так много не успела сделать и спеть.

Она вполне может работать и в дуэте с журналистом Денисом Сорокиным, прославившемся эпатажными выступлениями на "Пусть говорят" – они бы спелись, как говорится, ибо два сапога пара. Как писали ранее "Дни.Ру", с ним случилась истерика после слухов о паломнических турах на могилу Юлии Началовой. "Безумие, произвол и грабеж! Неужели у тех, кто наживается на имени Юли, нет ничего святого? Сволочи!" – бился в припадке Сорокин.