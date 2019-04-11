Андреева в коротких шортах похвасталась стройными ногами

Телеведущая программы "Время" отправилась в Южно-Африканскую Республику. Снимками из отпуска Екатерина Андреева поделилась в социальных сетях.

Журналистка любит путешествовать по диким местам. Несколько дней назад ведущая отправилась исследовать природу в провинцию Мпумаланга. Фотографии из захватывающей поездки Екатерина Андреева разместила в личном микроблоге.

На снимках она стоит на деревянной платформе. Журналистка позирует в белой футболке, зеленой рубашке, коротких шортах и соломенной шляпе. В подписи знаменитость поделилась размышлениями о красоте природы.

"А там, где-то в середине саванны, меня уже ждут два лучших рейнджера и два лучших следопыта. И мне обещано найти много интересного. И я повернусь спиной к океану, который так манит меня своей неизведанностью, и открою для себя и вас новые горизонты", – написала Екатерина Андреева.



Рассуждения телеведущей заинтересовали многих пользователей. Они попросили журналистку и дальше описывать свои путешествия: "Пишите книги! Очень интересно наблюдать за ходом мысли", "Чистые и замечательные мысли!" Один из комментаторов даже назвал ее королевой рассказов.

Другие подписчики пришли в восхищение от наряда и фигуры Екатерины Андреевой. Они заявили, что ведущая выглядит моложе своего возраста: "Как Вам идут шорты, носите почаще", "Прямо девушка юная. Окончила школу или еще учится?", "Какая Вы красивая", "Вы мой эталон женской красоты и мудрости!"