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"Только не пугайтесь": Мария Кожевникова обнажила огромные руки

Мария Кожевникова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка показала архивное фото, которое вызвало бурное обсуждение в Сети. На снимке Мария Кожевникова запечатлена после рождения третьего ребенка.
прочитано 765 раз

В личном Instagram знаменитость опубликовала собственный снимок двухлетней давности. Мария Кожевникова позирует на цветочной поляне. Артистка одета в белый топ, который оголяет располневшие руки артистки.

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Мария Александровна Кожевникова

Мария Александровна Кожевникова актриса, певица, депутат Госдумы

"Только не пугайтесь 👻 Нашла фото, чтобы Вас замотивировать 💪🏻 И это не фотошоп, это реально я 2 года назад 😜 Так что все возможно, если сложить восприятие себя + спорт + питание , то результат будет, обязательно будет! Я смогла и Вы сможете👊🏻 Вперед к здоровью! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Мария Кожевникова под снимком.

В комментариях подписчицы хвалили артистку, отмечая ее упорство в борьбе с ненавистными килограммами. "Прям смотрю на Вас и мотивируюсь😊!!! Вы умница)))👍🌹🌹🌹", "Хорошая мотивация! Вы молодец! 👌👌" – отметили пользователи Сети.

Отвечая на вопросы поклонников, Мария Кожевникова призналась, что на последних месяцах беременности весила почти сто килограммов. Естественно, спортом в таком весе звезда не занималась, старалась по возможности больше двигаться. В фитнес-клуб звезда вернулась только после того, как перестала кормить малыша грудью. Сейчас, по словам Марии Кожевниковой, при росте 174 сантиметра она весит около 70 килограмм.

Продолжая мотивировать подписчиц, звезда опубликовала Stories из спортзала. "Вот она откуда фигура: сто минут, десять километров. Бегом, пешком и, наверное, минус 800 граммов", – рассказала Мария Кожевникова.  

Скриншот instagram.com/stories/mkozhevnikova

Автор: 31 июля 2019, 15:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"

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