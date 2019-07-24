"Я мама шестерых сыновей": Кожевникова удивила признанием

На днях в Сети появился новостной материал с заголовком: "У Марии Кожевниковой появился четвертый сын". В статье говорилось, что артистка стала крестной матерью наследника актеров Вахтанга Беридзе и Алесы Качер. Именно этого малыша автор текста назвал четвертым ребенком Марии.
Материал попался на глаза Марии Кожевниковой. Артистка решила указать журналистам на неточность.
"Нет, уважаемые СМИ, вы ошиблись, я гораздо богаче! Я мама Шести Сыновей ❗ У меня уже три крестных сына и три родных! Видимо, я так нуждаюсь в зашите, что Бог меня оградил со всех сторон💪🏻 Надеюсь, нам удасться воспитать настоящих Мужчин с большой буквы М 🙏🏻 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – удивила Мария Кожевникова подписчиков в Instagram.
Напомним, знаменитость воспитывает троих сыновей – погодок Ивана и Максима, а также Василия, родившегося в 2017 году. Отцом малышей является бизнесмен Евгений Васильев, с которым Мария Кожевникова обвенчалась в Свято-Николаевском соборе в Ницце в конце августа 2013 года.
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