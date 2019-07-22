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Шоу-бизнес

У Марии Кожевниковой появился четвертый сын

Мария Кожевникова. Фото: www.globallookpress.com
Мария Кожевникова объявила радостную новость. Популярная актриса получила множество поздравлений.
прочитано 78 раз

Многодетная мать Мария Кожевникова, воспитывающая трех сыновей, поделилась важным сообщением с многочисленными подписчиками своей официальной странички в социальной сети Instagram. Она опубликовала фотографию, на которой крупным планом снят голубой торт.

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Мария Александровна Кожевникова

Мария Александровна Кожевникова актриса, певица, депутат Госдумы

"Сегодня замечательный день! День Иконы Казанской Божьей Матери, Хранительницей Земли русской! Вот уже 440 лет ОНА является нашей спасительницей, заступницей, помощницей, утещительницей и предстательницей перед Богом! И именно сегодня, в этот светлый праздник, я стала крестной мамой замечательного мальчика Александра! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – объявила Мария Кожевникова.

Таким образом, у популярной актрисы появился четвертый сын. Речь идет о наследнике актеров Вахтанга Беридзе и Алесы Качер. "Сандрик, мужественно встретил таинство Крещения и на одного раба Божьего на планете Земля стало больше Дай Бог здоровья нашему малышу и Божьей благодати!" – выразила надежду популярная актриса.

Интересно, что в комментариях к посту отметились и новоиспеченные родители. И если Вахтанг предпочел отреагировать лишь смайликом, то Алеса оказалась куда словоохотливее. "Самая лучшая крестная Мамочка в мире ❤️❤️❤️ Спасибо за все! Любим тебя, наша родная 😘" – осыпала комплиментами Марию Кожевникову Качер.

Автор: 22 июля 2019, 11:51
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Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"

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