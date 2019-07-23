"Обмельчали мужчины": попутчики в поезде проигнорировали мольбы Кожевниковой

Артистка столкнулась с чередой неприятных моментов. Мария Кожевникова стойко перенесла все тяготы.

В личном Instagram знаменитость посетовала, что сегодня, 23 июня, у нее выдался крайне неудачный день. Не заладилось с самого утра: сначала к Марии Кожевниковой не приехало такси, которое она вызвала заранее, а после она опоздала на вокзал.

"Мы вызвали бизнес-такси, объяснили, что едем на Курский вокзал, что нам нужно успеть на поезд. Но машина не приехала. Я полчаса ждала, не могла дозвониться ни до компании, ни до водителя", – рассказала актриса.

Пока артистка искала другую машину ее поезд благополучно уехал. Кожевниковой и ее команде пришлось покупать билеты на другой рейс, который не останавливается в нужном Марии городе – звезде придется сойти раньше и следовать до пункта назначения на такси.

В поезде приключения знаменитости продолжились. Мария и ее группа оказались в разных купе СВ – это было не совсем удобно, так как Кожевниковой предстояло сделать макияж и прическу. Артистка пыталась уговорить мужчин-попутчиков поменяется местами, однако те ответили отказом.

"Итак, объяснив ситуацию, мы попросили каждого из трех поменяться на 2 часа 10 минут местами, усилий ровно на 3 шага, и что Вы думаете?... Ни один из них не согласился, кому-то сумочку лень перенести, кому-то именно это место очень дорого сердцу 🤦🏼‍♀ В результате, без каких-то либо уговоров согласилась женщина к которой мы даже и не собирались обращаться, а она просто услышала наши просьбы! Ну как так?! 🤷🏼‍♀(орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – рассудила Мария Кожевникова.

Знаменитость также отметила, что представители сильной половины человечества нынче "обмельчали". Артистка поблагодарила Бога за то, что дома ее окружают настоящие мужчины.

Несмотря на свалившиеся неприятности, Марие Кожевниковой удалось сохранить спокойствие. "Видимо, трое детей научили меня смирению. Если все живы и здоровы, то все остальное решаемо", – рассудила артистка.