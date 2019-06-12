"Ты за базар ответь!": взбешенный Фадеев размазал молодого артиста

Продюсер не смог сдержать эмоций. Напористый рэп-исполнитель Кравц взбесил Максима Фадеева.

На YouTube-канале "Дневник хача" вышел очередной выпуск "Нового шоу". Владельцы известных продюсерских центров Макс Фадеев и Пашу пообщались с артистами.

Собравшиеся обсуждали давно назревший вопрос: нужен ли певцу лейбл? Беседа получилась очень эмоциональной. В какой-то момент Максим Фадеев и рэпер Кравц устроили перепалку.

Павел Кравцов, более известный под псевдонимом Кравц, высказал мнение, что талантливому артисту не нужен продюсер. Исполнитель сам может записать песню дома на студии, отнести ее дистрибьютеру и найти букинг (система взаимоотношений между артистом, клиентом и агентством, создающим каталог артистов. – Прим.ред.).

Более того, по мнению рэпера, лейблы делают исполнителей несвободными. Якобы, попав к продюсеру, певец больше не может принимать какие-либо решения. А при попытке покинуть компанию подвергается травле и шантажу.

"Я не видел артистов, которые были полностью открыты, делай, что хочешь. Ты приходишь, ты крутой: "Я батя, я разбираюсь, я секу", – указал он на Максима Фадеева. На что продюсер попытался возразить.

Но рэпер не унимался. "Они реально знают, как лучше клип снять за 50 тысяч рублей, реально. А ты им говоришь: "Нет, будем снимать с моими режиссерами", – отмечал артист, не сводя глаз с Максима Фадеева.

Продюсер заметно напрягся и потребовал объяснений. "Я хочу знать, кого он имел в виду? – с вызовом обратился он к присутствующим. – О ком ты сейчас рассказывал, сидишь тут. О ком?"

Рэпер попытался оправдаться. Артист отметил, что говорил не конкретно о каком-то человеке, а о поведении продюсеров вообще.

Максима Фадеева ответ не устроил, он практически перешел на крик. "Ты не лей воду, ты за базар ответь! Ты говоришь, вот продюсеры, говорят так, а есть настоящие индейцы, как ты, а мы вот такие… Кто вы?" – размазал артиста взбешенный продюсер.

Кравц назвал несколько известных исполнителей, которые покидали продюсерские центры со скандалом. "Потом Loc-Dog, ST и Noize MС судятся за свои песни и права", – подчеркнул рэпер.

Разгоряченных спорщиков прервали модераторы мероприятия. Беседа перетекла в другое русло.