Максим Фадеев впервые рассказал об интимных отношениях с Ольгой Серябкиной

Слухи о романе продюсера Максима Фадеева и его подопечной Ольги Серябкиной ходят уже давно. Недавно экс-солистка группы Serebro подтвердила этот факт. Музыкант решил не отставать и дал свои комментарии на этот счет.



Композитор опубликовал новое видео с концерта в своем Instagram-аккаунте. Пользователи сети, пользуясь случаем, тут же завалили его вопросами об отношениях с певицей. "В связи с последними событиями, как вам Ольга Серябкина в плане секса?", – поинтересовался подписчик.

Многие начали высказывать свое мнение о романе музыкантов в негативном ключе. "Ненавижу вас и Серябкину! Достаточно слышала про вас от Лены!", "Не говорите, что Серябкина любит вас за красивые глаза!", "Вроде бы мужчина, а ведете себя, как тряпка. Рассказали бы всю правду!", – негодовали взбешенные критики.

Некоторые вспомнили, что продюсер в законном браке. Они прониклись к его супруге искренним сожалением.

"Жаль жену Фадеева, которая все это слышит и видит по поводу Серябкиной. Хочется пожелать ей сил!", – посочувствовал поклонник.

Сам композитор в письменную перепалку решил не встпупать и доказывать что-то, видимо, не собирался. Он ответил лишь дозвонившему до него журналисту из "Комсомольской правды".





Максима Александровича эти слухи возмутили и он заявил, что не собирается комментировать эту грязь. Также музыкант добавил, что он семейный человек, и не должен реагировать на провокации.

Напомним, на днях экс-солистка группы Serebro Елена Темникова рассказала, как все было на самом деле. Она утверждает, что роман между продюсером Фадеевым и певицей Серябкиной действительно был. Как писали ранее "Дни.ру",