Максим Фадеев впервые рассказал об интимных отношениях с Ольгой Серябкиной
Композитор опубликовал новое видео с концерта в своем Instagram-аккаунте. Пользователи сети, пользуясь случаем, тут же завалили его вопросами об отношениях с певицей. "В связи с последними событиями, как вам Ольга Серябкина в плане секса?", – поинтересовался подписчик.
Многие начали высказывать свое мнение о романе музыкантов в негативном ключе. "Ненавижу вас и Серябкину! Достаточно слышала про вас от Лены!", "Не говорите, что Серябкина любит вас за красивые глаза!", "Вроде бы мужчина, а ведете себя, как тряпка. Рассказали бы всю правду!", – негодовали взбешенные критики.
Некоторые вспомнили, что продюсер в законном браке. Они прониклись к его супруге искренним сожалением.
"Жаль жену Фадеева, которая все это слышит и видит по поводу Серябкиной. Хочется пожелать ей сил!", – посочувствовал поклонник.
Сам композитор в письменную перепалку решил не встпупать и доказывать что-то, видимо, не собирался. Он ответил лишь дозвонившему до него журналисту из "Комсомольской правды".
Максима Александровича эти слухи возмутили и он заявил, что не собирается комментировать эту грязь. Также музыкант добавил, что он семейный человек, и не должен реагировать на провокации.
Напомним, на днях экс-солистка группы Serebro Елена Темникова рассказала, как все было на самом деле. Она утверждает, что роман между продюсером Фадеевым и певицей Серябкиной действительно был. Как писали ранее "Дни.ру",
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