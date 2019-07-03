Алибасов после скандала с отравлением вновь попал в больницу
Шоумен прошел еще одно медицинское обследование. По словам представителя продюсера Вадима Горжанкина, Бари Алибасов побывал у гастроэнтеролога и сделал гастроскопию.
Продюсер предоставил доказательства того, что действительно ранее отравился жидкостью для чистки труб. PR-директор отметил, что врачи подтвердили диагноз, который ранее Бари Алибасову поставили в НИИ имени Склифосовского, сообщает "Говорит Москва".
Согласно медицинскому документу, у Бари Алибасова химический ожог пищевода и желудка. По словам врача, такие повреждения могут быть получены из-за "токсического действия щелочей и щелочеподобных веществ".
Ранее сообщалось, что Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления. Многие представители российского шоу-бизнеса и рядовые россияне посчитали, что история с отравлением и госпитализацией шоумена – всего лишь мерзкий спектакль ради, придуманный ради пиара.
Напомним, в начале июня Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. В течение нескольких дней продюсер группы "На-На" провел в медикаментозной коме, но затем пошел на поправку. 17 июня шоумена выписали из больницы.
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