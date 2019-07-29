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Беременная невеста Тимати неожиданно потеряла живот

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova
Анастасия Решетова смутила поклонников новым постом в соцсети. Невеста рэпера Тимати на протяжении нескольких месяцев демонстрировала округлившийся живот – и вдруг предстала с осиной талией. 
прочитано 3491 раз

Поклонники Анастасии Решетовой в Instagram решили было, что модель родила – хотя что-то слишком быстро. На снимке возлюбленная рэпера Тимати позирует в купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру. При этом и подпись к снимку весьма странная: "Высшее наслаждение – наконец-то быть собой".

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Фанаты, как водится, выстроили на основе этой загадочной фразы целый сценарий. Они решили, что ребенок уже появился на свет, а модель скрыла это радостное событие от общественности и даже успела восстановиться после родов.

"Родила?", "Так ты так написала вроде: "Родила". И у тебя уже нет живота", – комментируют пост фолловеры. Однако Анастасия Решетова не подтвердила их догадки, напомнив, что эти вопросы задают под каждым постом. Она пообещала обязательно поставить подписчиков в известность, как только родит.

И все же странное поведение Анастасии Решетовой наводит поклонников на мысли, что не все у нее в порядке. Недавно модель взяла домой сразу трех котов. Заводить животных прямо перед появлением на свет малыша – не очень-то мудрое решение, приводит размышления ее поклонников Пятый канал.

Автор: 29 июля 2019, 10:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

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