Беременная невеста Тимати с трудом передвигается
Модель опубликовала снимок в Stories в своем Instagram-аккаунте. Она сфотографировала себя в зеркало, бережно поддерживая округлившееся чрево.
Возлюбленная Тимура Ильдаровича рассказала, что беременность начала доставлять серьезный дискомфорт. "Живот еще не огромный, а ходить тяжелее становится. Про спину вообще молчу", – поделилась знаменитость.
Отметим, пара долгое время скрывала интересное положение Анастасии. Она на время пропала из поля зрения папарацци, стала выкладывать старые кадры. Лишь в конце мая текущего года генеральный продюсер Пашу рассказал о ее беременности, после этого Решетова вынуждена была признаться.
Напомним, у Тимати это уже не первый ребенок. У него есть дочь Алиса, которую ему подарила предыдущая избранница модель Алена Шишкова. Девочка пока родители гастролируют и работают все свое время проводит с любимой бабушкой – матерью Тимура Ильдаровича – Симоной. С раннего возраста малышка изучает английский язык, занимается балетом и посещает педагога по развитию памяти.
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