Возмущенная Навка выступила против Тарасовой

Неприятный инцидент произошел в эфире шоу "Ледниковый период. Дети". Прославленная фигуристка Татьяна Навка, возмущенная оценками подопечной, вступила в полемику с заслуженным тренером Татьяной Тарасовой.

Очередной конкурсный этап развлекательного шоу "Ледниковый период. Дети" был посвящен девочкам. Одиночницы соревновались между собой, демонстрируя вращения, дорожки шагов, прыжки и артистизм. Борьба оказалась настолько серьезной, что нервы сдали даже у наставников.

Максим Траньков сцепился с одним из членов жюри, легендарным фигуристом Геннадием Карпоносовым. Он заявил, что мэтр якобы третий сезон его "топит". "Когда я сам катался, в прошлом сезоне, с другими детьми, топили и сейчас топите. Да не меня топите, а детей!" – возмутился спортсмен.

Прославленная фигуристка Наталья Бестемьянова, тоже сидевшая жюри, попыталась вразумить коллегу по цеху, но тот разозлился еще больше. "А как мне реагировать, когда вы такие вещи делаете? Если она миллион просмотров – девочка – набрала! Единственная за прошлую программу! Миллион просмотров у нее! Вы ей 5.5 ставите! Не стыдно вам?! 5.5! Ее миллион человек посмотрели!" – заорал Траньков.

Не выдержала и Татьяна Навка. Она выступила против оценок председателя жюри, заслуженного тренера Татьяны Тарасовой. По мнению спортсменки, та низко оценила номер ее подопечной Любови Рубцовой.

"Ты немножко робко прыгала. Мне не кажется, что у тебя такая настоящая техника, которая позволит тебе дальше крутить это все. Мне кажется, что это было симпатично, но в общем вот на эти оценки – не больше", – озвучила свой вердикт Тарасова и поставила десятилетней фигуристке 5.7, 5.8.

Пока она говорила, Навка, сидевшая рядом с девочкой, демонстративно разводила руками, а потом обратилась к тренеру. "А можно мне вопрос? Татьяна Анатольевна, я с Вами никогда не спорила, но сегодня я с Вами поспорю, потому что Люба прыгнула тройной лутц, тройной тулуп, тройной флип. До этого никто из девочек не делал такой набор прыжков сегодня. Я не согласна с 5.7. Ну как можно сравнивать тройной флип и тройной сальхов?!" – возмутилась она.

Однако Татьяна Тарасова не поддалась провокации. "Тань, я не буду менять оценку, потому что она еще полуфабрикат!" – жестко ответила тренер. "Я не согласна с оценками абсолютно. Несправедливо", – заключила обиженная Татьяна Навка. Отметим, что ее подопечная заняла четвертое место на этом соревновании.