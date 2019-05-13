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Шоу-бизнес

Возмущенная Навка выступила против Тарасовой

Татьяна Навка. Фото: www.globallookpress.com
Неприятный инцидент произошел в эфире шоу "Ледниковый период. Дети". Прославленная фигуристка Татьяна Навка, возмущенная оценками подопечной, вступила в полемику с заслуженным тренером Татьяной Тарасовой.
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Очередной конкурсный этап развлекательного шоу "Ледниковый период. Дети" был посвящен девочкам. Одиночницы соревновались между собой, демонстрируя вращения, дорожки шагов, прыжки и артистизм. Борьба оказалась настолько серьезной, что нервы сдали даже у наставников.

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 Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

Максим Траньков сцепился с одним из членов жюри, легендарным фигуристом Геннадием Карпоносовым. Он заявил, что мэтр якобы третий сезон его "топит". "Когда я сам катался, в прошлом сезоне, с другими детьми, топили и сейчас топите. Да не меня топите, а детей!" – возмутился спортсмен.

Прославленная фигуристка Наталья Бестемьянова, тоже сидевшая жюри, попыталась вразумить коллегу по цеху, но тот разозлился еще больше. "А как мне реагировать, когда вы такие вещи делаете? Если она миллион просмотров – девочка – набрала! Единственная за прошлую программу! Миллион просмотров у нее! Вы ей 5.5 ставите! Не стыдно вам?! 5.5! Ее миллион человек посмотрели!" – заорал Траньков.

Не выдержала и Татьяна Навка. Она выступила против оценок председателя жюри, заслуженного тренера Татьяны Тарасовой. По мнению спортсменки, та низко оценила номер ее подопечной Любови Рубцовой.

"Ты немножко робко прыгала. Мне не кажется, что у тебя такая настоящая техника, которая позволит тебе дальше крутить это все. Мне кажется, что это было симпатично, но в общем вот на эти оценки – не больше", – озвучила свой вердикт Тарасова и поставила десятилетней фигуристке 5.7, 5.8.

Пока она говорила, Навка, сидевшая рядом с девочкой, демонстративно разводила руками, а потом обратилась к тренеру. "А можно мне вопрос? Татьяна Анатольевна, я с Вами никогда не спорила, но сегодня я с Вами поспорю, потому что Люба прыгнула тройной лутц, тройной тулуп, тройной флип. До этого никто из девочек не делал такой набор прыжков сегодня. Я не согласна с 5.7. Ну как можно сравнивать тройной флип и тройной сальхов?!" – возмутилась она.

Однако Татьяна Тарасова не поддалась провокации. "Тань, я не буду менять оценку, потому что она еще полуфабрикат!" – жестко ответила тренер. "Я не согласна с оценками абсолютно. Несправедливо", – заключила обиженная Татьяна Навка. Отметим, что ее подопечная заняла четвертое место на этом соревновании.

Автор: Наталья Аряева13 мая 2019, 12:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Выросло новое поколение жюри из заслуженных, а а прежним при всем уважении к их заслугам пора уступить место
Гость
Ответить
Ну Навка, таки напомнила всем, что она не кто-нибудь, а жена Пескова...
Гость
Ответить
Опять скандалы на Первом?
Кто-то это ещё смотрит?
Гость
Ответить
А для чего эти соревнования? Для расшатывания нервной системы детей, заработка миллионов типа наставниками!!!! Это что спорт школы, которые готовят детей к соревнованиям? Это очередное шоу, по окончании которого дети будут жить своей прежней жизнью, только психика будет испорченной. Самоутверждение и тщеславие за счёт детей это подлость!!!!!
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