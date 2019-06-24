Татьяна Навка показала выступление талантливой дочери
Дочь спортсменки Надя стала чемпионкой на открытых юношеских соревнованиях по фигурному катанию "Лето" по разряду "новичок". Именно запись выступления Татьяна и выложила в социальной сети.
Навка просит не судить строго ее ребенка, ведь она еще совсем юная и начинающие. Двукратная чемпионка мира отмечает, что Наденька очень старается. "Честно вам признаюсь, что получится из моей малышки, я не знаю, но ей ещё нет и пяти лет, а она уже знает, что такое труд, что в жизни всё достигается только старанием и преодолениями!", – поделилась супруга Дмитрия Пескова.
Как сообщает "Экспресс газета", Мать очень гордится успехами дочери. Она рассказала, что главное для нее – это не награды ребенка, а то, что она получает настоящее удовольствие от фигурного катания.
"Будет она чемпионкой или нет, на все воля Божия, в любом случае ничего в этой жизни не бывает просто так!", – заявила Навка.
Поклонники были в восторге от такого талантливого выступления. Они наперебой поздравляли юную чемпионку и ее любящую маму. "Отлично со всем справилась! Успехов и больших побед!", "Ой не могу, мини-Навка! Она просто умничка!", "Поздравляю! Дочь – копия мамы! Обаяние, характер, удовольствие от катание, которое плещется через экран!", – восхищались фанаты.
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