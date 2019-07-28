"Неприлично счастливые": Кудрявцева показала семейную идиллию с молодым мужем

В личном Instagram теледива показала снимок, на котором запечатлена в объятиях мужа – хоккеиста Игоря Макарова. Взгляды супругов на фотографии выражают любовь и нежность.
Семейная идиллия 48-летней Леры Кудрявевой вызвала у поклонников массу положительных эмоций. Подписчики засыпали чету комплиментами.
"Очень рада за Вас Лера! Любовь есть в этом мире))😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лер вы прям лучшая, самая крутая из шоу биза, восхищаюсь вами", "Классная парочка😀😀😀", "Любовь и нежность,в гармонии друг с другом!И еще, красота.А все это вместе называется-Счастьем!", "Молодцы ребята, яркие, настоящие... потрясающие...", "Неприлично счастливые, так держать👍😘", – писали интернет-обыватели.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров вместе с 2013 года. Этой любви не помешала даже существенная разница в возрасте – хоккеист на 16 лет младше телеведущей. Поклонники пары уверены, что именно благодаря молодому мужу Лера так хорошо выглядит. Мол, у нее есть стимул всегда быть подтянутой и ухоженной.
Напомним, в августе 2018 года Лера Кудрявцева подарила мужу дочь Марию. Для хоккеиста – это первый ребенок, в то время как у теледивы есть старший сын Жан. Наследнику знаменитости уже 29 лет. Сына Кудрявцева родила от первого мужа – музыканта группы "Ласковый май" Сергея Ленюка.
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