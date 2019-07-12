Муцениеце оказалась в серьезной опасности

Агата Муцениеце влезла в опасную авантюру. Несмотря на просьбы поклонников, которые отговаривали актрису от такого решения, мать двоих детей приняла участие в забеге с быками в Испании.

Надо сказать, что Агата Муцениеце не сразу решилась на рискованное предприятие. Актриса советовалась с фанатами, те просили супругу Павла Прилучного одуматься. Но в итоге артистка все же пошла на это испытание.

Забег с быками в Испании – национальное развлечение, которое предшествует другому традиционному мероприятию, корриде. Быков гонят по узким городским улочкам на стадион, а фанаты корриды, а также примкнувшие к ним иностранные туристы, бегут перед ними, уворачиваясь от рогов и копыт.

На "шоу", в котором решилась принять участие Агата Муцениеце, через каждые 100 метров дежурят бригады скорой помощи. Ведь забег смертельно опасен – люди погибают каждый год, многие получают тяжелые травмы. Рекордным по количеству жертв стал 1924 год, когда быки растерзали 13 и ранили 200 человек, напоминает издание "7Дней".

К счастью, Агата Муцениеце не пострадала. "Я сделала это, я живааааа! Со мной ничего не случилось, кроме страха. У меня до сих пор трясутся руки. Но это очень-очень-очень весело!", – делится актриса с поклонниками.

Надо отдать должное смелости Агаты Муцениеце. Пробежать перед быками надо целый километр. Правда, неопытным "тореро" рекомендуют попробовать себя сначала на короткой дистанции. Но при этом далеко от быков убегать не советуют – по словам организаторов, теряется весь смысл забега.