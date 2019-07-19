Украинцы вцепились в глотку Дане Борисовой

Бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии юрист Андрей Магера опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook возмущенный пост на эту тему. "Когда они уже наконец-то перестанут сюда шастать", – вспылил правовед.
Подписчики, в свою очередь, бурно отреагировали на нелестное высказывание. Они согласились с позицией Магеры и поделились своими мнениями. "Как только перестанут пускать, тогда перестанут шастать", "Когда визовый режим сделают, тогда и прекратят. Удивительно, что за пять лет не ввели", "Похоже, что они только начинают шастать", – высказывались рассерженные фолловеры.
"Своих наркоманов девать некуда, так еще из России прислали", – кинул камень в огород Даны украинский злопыхатель.
Напомним, Борисова приехала в страну, где ее так сильно раскритиковали, ради съемок в качестве наставника в шоу "Пацанки". Как писали "Дни.ру", скандальная знаменитость была шокирована историями несчастных девушек.
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