Украинцы вцепились в глотку Дане Борисовой

Накануне Дана Борисова отправилась на Украину, дабы решить рабочие моменты. Только вот местные граждане не одобрили появление российской ведущей на своей земле.

Бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии юрист Андрей Магера опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook возмущенный пост на эту тему. "Когда они уже наконец-то перестанут сюда шастать", – вспылил правовед.

Подписчики, в свою очередь, бурно отреагировали на нелестное высказывание. Они согласились с позицией Магеры и поделились своими мнениями. "Как только перестанут пускать, тогда перестанут шастать", "Когда визовый режим сделают, тогда и прекратят. Удивительно, что за пять лет не ввели", "Похоже, что они только начинают шастать", – высказывались рассерженные фолловеры.

"Своих наркоманов девать некуда, так еще из России прислали", – кинул камень в огород Даны украинский злопыхатель.

Напомним, Борисова приехала в страну, где ее так сильно раскритиковали, ради съемок в качестве наставника в шоу "Пацанки". Как писали "Дни.ру", скандальная знаменитость была шокирована историями несчастных девушек.