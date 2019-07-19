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Украинцы вцепились в глотку Дане Борисовой

Дана Борисова. Фото: instagram.com/danaborisova_official
Накануне Дана Борисова отправилась на Украину, дабы решить рабочие моменты. Только вот местные граждане не одобрили появление российской ведущей на своей земле.
прочитано 771 раз

Бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии юрист Андрей Магера опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook возмущенный пост на эту тему. "Когда они уже наконец-то перестанут сюда шастать", – вспылил правовед.

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Дана Александровна Борисова Телеведущая

Подписчики, в свою очередь, бурно отреагировали на нелестное высказывание. Они согласились с позицией Магеры и поделились своими мнениями. "Как только перестанут пускать, тогда перестанут шастать", "Когда визовый режим сделают, тогда и прекратят. Удивительно, что за пять лет не ввели", "Похоже, что они только начинают шастать", – высказывались рассерженные фолловеры.

"Своих наркоманов девать некуда, так еще из России прислали", – кинул камень в огород Даны украинский злопыхатель.

Напомним, Борисова приехала в страну, где ее так сильно раскритиковали, ради съемок в качестве наставника в шоу "Пацанки". Как писали "Дни.ру", скандальная знаменитость была шокирована историями несчастных девушек. 

Автор: 19 июля 2019, 14:37
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Дана Борисова вышла в свет после передозировки

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