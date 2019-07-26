Галкин обнародовал постельное фото с Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе более десяти лет. Пара воспитывает двоих детей – Гарри и Лизу, которым в сентябре исполнится шесть лет. Однако вопреки годам семейной жизни градус чувств не снизился. Недавно супруги позировали фотографам: Примадонна страстно прижималась к молодому мужу, а тот обнимал ее за талию, которой позавидует и девушка.
На сей раз шоумен выложил в Instagram снимок с Аллой Пугачевой, сделанный в постели. Артист воздержался от слов – лишь сопроводил кадр сердечком. На фото певица лежит рядом с мужем, положив руку ему на пояс, при этом Максим Галкин довольно улыбается. Многие звезды в комментариях одобрили снимок, поставив смайлики.
Отметим, что в Юрмале отдыхают немало представителей отечественного шоу-бизнеса. Например, недвижимость в курортном городке Латвии есть у юмориста Владимира Винокура и автора-песенника Игоря Николаева.
Что касается Пугачевой и Галкина, они ежегодно снимают здесь виллу. Говорят, выходит кругленькая сумма, но пару это не смущает. Алла и Максим любят Юрмалу за мягкий климат, здесь набираются сил Гарри и Лиза. Добавим, что звездное семейство путешествует с внушительным штатом помощников.
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