Истощенный Алибасов высказался о своем тяжелом состоянии

Состояние Бари Алибасова действительно тяжелое: ему необходима операция на пищеводе, но сейчас он ее не перенесет, утверждают медики. Тем временем сам продюсер, хотя и выглядит сильно исхудавшим, перестал жаловаться на здоровье.
Спустя некоторое время после сообщений об ухудшении его состояния Алибасов появился в соцсети с очередным постом. Под фото в Instagram продюсер написал: "Весьма комфортно чувствую себя в своей квартире после визита специалиста по климат-контролю". Судя по всему, оборудованием жилища Бари Алибасов занялся по рекомендации врачей – медики настаивают, что продюсеру необходим чистый воздух и хороший отдых.
Бодрое заявление Бари Алибасова не особо соответствует его виду на снимке. Подписчики заметили, что продюсер сильно исхудал. И немудрено - накануне стало известно, что врачи диагностировали у продюсера сильное сужение пищевода до 0,6 см. Кроме того, у него нашли эзофагит, гастрит, дуоденит и дуодено-гастральный рефлюкс. Все это последствия химического ожога пищевода в результате отравления "Кротом" – чистящим средством для труб, которое Алибасов выпил по ошибке.
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