Стало известно о срочной госпитализации Цой

Аниту Цой увезли на скорой с концерта Григория Лепса. Артисты участвуют в фестивале "Жара", который проходит в Баку.

Аниту Цой выносили из зала на носилках. Все произошло почти сразу после начала концерта. Неожиданно к звездной VIP-ложе подъехала скорая.

Зрители увидели, как с пола подняли известную певицу Аниту Цой, у нее была перевязана нога. Как именно певица ее повредила, не объясняется. Свидетели сообщают, что директор певицы снимал все происходящее на телефон.

Недавно певица призналась, что столкнулась с проблемой, которая не дает ей покоя. Анита Цой заявила, что стремительно набирает лишние килограммы.

Артистку раздражает, что все концертные костюмы становятся ей малы. В то же время, в своем положении она видит и плюсы. "На лице вообще ни одной морщинки", – отметила исполнительница. По словам Аниты Цой, сейчас она весит 75 килограммов.

