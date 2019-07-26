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Шоу-бизнес

Стало известно о срочной госпитализации Цой

Анита Цой. Фото: http://www.globallookpress.com
Аниту Цой увезли на скорой с концерта Григория Лепса. Артисты участвуют в фестивале "Жара", который проходит в Баку.
прочитано 325 раз

 Аниту Цой выносили из зала на носилках. Все произошло почти сразу после начала концерта. Неожиданно к звездной VIP-ложе подъехала скорая.

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 Анита Сергеевна Цой

Анита Сергеевна Цой певица

Зрители увидели, как с пола подняли известную певицу Аниту Цой, у нее была перевязана нога. Как именно певица ее повредила, не объясняется. Свидетели сообщают, что директор певицы снимал все происходящее на телефон.

Недавно певица призналась, что столкнулась с проблемой, которая не дает ей покоя. Анита Цой заявила, что стремительно набирает лишние килограммы. 

Артистку раздражает, что все концертные костюмы становятся ей малы. В то же время, в своем положении она видит и плюсы. "На лице вообще ни одной морщинки", – отметила исполнительница. По словам Аниты Цой, сейчас она весит 75 килограммов. 

Автор: 26 июля 2019, 20:25
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