Стало известно о срочной госпитализации Цой

Аниту Цой выносили из зала на носилках. Все произошло почти сразу после начала концерта. Неожиданно к звездной VIP-ложе подъехала скорая.
Зрители увидели, как с пола подняли известную певицу Аниту Цой, у нее была перевязана нога. Как именно певица ее повредила, не объясняется. Свидетели сообщают, что директор певицы снимал все происходящее на телефон.
Недавно певица призналась, что столкнулась с проблемой, которая не дает ей покоя. Анита Цой заявила, что стремительно набирает лишние килограммы.
Артистку раздражает, что все концертные костюмы становятся ей малы. В то же время, в своем положении она видит и плюсы. "На лице вообще ни одной морщинки", – отметила исполнительница. По словам Аниты Цой, сейчас она весит 75 килограммов.
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