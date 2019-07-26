"Лью слезы": Анита Цой прощается с сыном

Гостьей первого дня международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку стала 48-летняя Анита Цой. После прохода по красной дорожке певица встретилась с корреспондентом "Дни.ру".

Единственному сыну Аниты Цой 21 год, но мало кто знает, чем он занимается. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с певицей о судьбе ее наследника.

"Сергей улетает в Лондон, будет там получать дальнейшее образование, – вздохнула артистка. – Лью слезы, ведь на полтора года прощаюсь с ним. К счастью, после окончания учебы он планирует вернуться в Россию – очень любит эту страну, хотя мог бы учиться и в Америке. Выбрал Европу. Значит, будет здесь жить".

Расставание с сыном тем страшнее, что Анита не знает, сможет ли его навещать: "В последний раз мне не дали визу в Соединенное Королевство, забраковали меня. Так что не знаю, как будем справляться..."

Сергей обладает хорошими голосом и слухом, но пойти по стопам знаменитой матери не захотел. "С малолетства выходил со мной на сцену, мы пели дуэтом, но потом он заявил, что дома достаточно одной звезды", – пояснила Анита.

Имея таких родителей (мать – певица, отец – политик), парню было бы сложно избежать косых взглядов и сравнений, проявить себя самостоятельно. "Договорились, что я минимально "свечу" его в социальных сетях и прессе, чтобы спокойно делал карьеру, – рассказала Цой. – И сейчас он показывает очень хорошие результаты, оказался талантливым в области экономики".

И все же кое в чем Анита помогла сыну. "Квартиру мы ему купили, конечно, потому что парню надо было жить отдельно от нас. Вот уже четыре года он самостоятелен. А в Лондоне будет жить в простом общежитии", – сообщила звезда.