"Лью слезы": Анита Цой прощается с сыном

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Пятница 26 июля
Лента новостей
14:30
В Турции обрадовались "подарку Путина"
14:21
Ведущего Соловьева проверят на хулиганство
13:46
Знаменитого хоккеиста убили в драке из-за девушки
13:07
Как заставить окружающих вас полюбить
12:17
Польша решилась позвать Путина на 75-летие освобождения Аушвица
12:07
Пышногрудая Кошкина сбежала от жениха накануне свадьбы
11:43
В Астрахани после обысков задержали двух высокопоставленных чиновников
11:34
"Кожа крокодила или гуся": Шнуров оплевал неугомонную Собчак
11:28
Галкин обнародовал постельное фото с Пугачевой
11:14
Поматросил и бросил: почему муж ушел от увядающей Глюк'oZы
10:47
Бузова в "голом" платье потрясла мужчин в Баку
10:39
"Куда едешь?!": сын Галкина и Пугачевой на большой скорости подвергся опасности
10:21
Осложнения? Странная история с госпитализацией Чуриковой
10:05
Смертельное ДТП с автобусом произошло в Челябинске
10:01
Девушку искромсали на детской площадке в Подмосковье (видео)
09:53
Беременная жена Марьянова не стерпела крика известного человека
09:35
Раскрыта причина покушения на ненавистного Порошенко
09:35
Главные события Москвы
09:25
Шурыгину уложат в постель со стариком
09:15
Россиян предупредили о скачке цен на сладости
09:11
"Единая Россия" возрождает культурную жизнь на селе
08:56
Экипаж задержанного СБУ танкера доставили в Москву
08:52
В борьбу с Петросяном за миллиардное имущество вступила его дочь
08:24
"Во все тяжкие": Лолита призналась в грязных пристрастиях
06:02
Погубят деньги и женщина: названа неожиданная причина провала Зеленского
04:28
"Горячая штучка!": грудь Седоковой привела народ в экстаз
02:31
Девочка из Тулуна растрогала Путина танцем в Кремле (видео)
00:15
"Нельзя быть на свете красивой такой": молодящаяся Бледанс искупалась в комплиментах
21:51
Жаждут встречи: возбужденный Зеленский облизал податливого Трампа
21:49
"Меня просто трясло": Наталья Подольская стала жертвой агрессивного незнакомца
21:39
Под Москвой загорелся склад
21:24
Сделано заявление о возвращении Моисеева на сцену
21:15
Ширвиндт высказался о женитьбе после развода
21:00
Россия опустилась в рейтинге FIFA
20:44
Алибасов показал опечаленную Федосееву-Шукшину у могилы
20:29
Каменских заподозрили в беременности из-за странного фото
20:16
В Сочи после мощного ливня обрушился участок дороги
19:55
По программе "Единой России" построят 1200 ФАПов
19:53
Аспирин признали смертельно опасным
19:45
Пойманной на вранье Бузовой указали ее место
19:32
Эксперты высоко оценили новые подходы в работе Госдумы
19:15
В Подмосковье мужчина зарезал женщину на детской площадке
19:03
"Вовремя унесла ноги": перепуганная Борисова избежала страшной участи
18:56
Порошенко едва не убили после унизительного допроса
18:30
Ширвиндт разводится с женой после слухов о неверности
18:17
Роскошная Лопес блеснула формами на своем юбилее
18:15
В центре Ижевска провалился асфальт
17:51
"Осталось набить татуху": психанувший Билан вступил в отряд Баскова
17:50
В Башкирии в ДТП с грузовиком пострадали два человека
17:25
Под Петербургом обрушилась стена жилого дома
17:07
Какие законы приняла Госдума в весеннюю сессию – 2019
17:04
Надеются на чудо: малолетние дети тревожатся о здоровье Киркорова
17:03
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
17:01
Ученые нашли способ предугадать смерть
16:51
"Гормональный сбой": народ высмеял внезапно облысевшего Харламова
16:46
"Не уподобляйтесь этому": Варнава вскипела из-за оскорблений
16:25
Страшный пожар в Подмосковье унес жизни двух человек
16:14
Володин подвел итоги весенней сессии Госдумы
16:14
Боярская пожаловалась на тяжелые условия
16:11
"Самая сексуальная!": длинные ноги Судзиловской возбудили народ
16:02
"В гробу я видала все замужества!": громкое заявление трезвой Лолиты
15:57
Самолет Red Wings совершил экстренную посадку в Крыму
15:40
Энистон получила заманчивое предложение из России
15:37
"Ужас!": Шукшина предложила вылечить народ от Бузовой и Киркорова
15:33
Джигурда назначил новую свадьбу после блистательной победы
15:24
Под Москвой пьяная ссора двух мужчин переросла в поножовщину
15:22
Месть за Крымский мост: Украина задержала российский танкер
15:05
Опасные симптомы потери зрения у ребенка
14:57
Поклонская врезала завравшемуся Зеленскому
14:56
Стало известно о самом большом страхе Миддлтон
14:55
Концерт группы "Моральный кодекс" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
14:43
Собчак выставила Богомолова не в лучшем свете
14:39
"Чтобы у них отсохли руки": бабушка прокляла сестер Хачатурян у Малахова
14:28
Джигурда вывел в свет молодую подругу в прозрачном платье
14:08
Вскрылись сильные чувства Зеленского к Путину
14:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 июля 2019 года
14:00
Сенчукова рассказала о свадьбе в Исландии после новости о разводе
13:42
Скончался президент Туниса
13:38
Бывшая супруга Вдовиченкова вывернула наизнанку семейную жизнь
13:33
ЧП с самолетом произошло в Шереметьево
13:18
Утяшева отправилась на рыбалку в вечернем платье
13:11
"ЕР" поделится с врио главы Севастополя опытом по нацпроектам
12:59
В Индии молния убила более полусотни человек
12:52
Что вытворяли Кудрявцева и Чехова с известным артистом
12:47
Внешнюю разведку Украины доверили женщине
12:44
Выставка работ молодых художников пройдет во Владимире
12:38
"Когда мозги встанут на место?": Рудковская яростно отстаивает женские права
12:37
Директор сгоревшего лагеря "Холдоми" отправлен в СИЗО
12:29
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
12:12
В Якутске журналиста оштрафовали за воздействие на подсознание
12:06
"Сиротки оборванные": Лопыреву и ее подруг втоптали в грязь
12:05
Собчак показала голый зад бывшему другу
11:24
"Нереально!": дочь Крутого сверкнула своими прелестями
11:15
Гагарину и Бузову побил известный спортсмен
11:11
"Указания президента не помогают": бесполезному Лукашенко на родине дали под дых
11:01
Страшное известие потрясло актрису Яковлеву
11:00
Над Каспийским морем пропал самолет
10:48
"Будьте выше этого!": затравленная Меган Маркл нашла защиту
10:44
Красотки из "Дома-2" исполнили танцы в полотенцах (видео)
10:28
Сообщение о крупном лесном пожаре возле детских садов перепугало москвичей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Троянский конь": найден новый подход в борьбе с раком
Невестка Пугачевой сняла Преснякова за необычным занятием (видео)
Дочь Николаева показала удивительные способности
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)
Концерт группы "Моральный кодекс" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
Porche Macan: спортивный полет над городом
Шоу-бизнес

"Лью слезы": Анита Цой прощается с сыном

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
Гостьей первого дня международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку стала 48-летняя Анита Цой. После прохода по красной дорожке певица встретилась с корреспондентом "Дни.ру".

Продолжение: Ставшая матерью-одиночкой дочь Стриженовой заливает горе литрами алкоголя
прочитано 1190 раз

Единственному сыну Аниты Цой 21 год, но мало кто знает, чем он занимается. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с певицей о судьбе ее наследника.

ПО ТЕМЕ

Надеются на чудо: малолетние дети тревожатся о здоровье Киркорова

Надеются на чудо: малолетние дети тревожатся о здоровье Киркорова

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Анита Сергеевна Цой

Анита Сергеевна Цой певица

"Сергей улетает в Лондон, будет там получать дальнейшее образование, – вздохнула артистка. – Лью слезы, ведь на полтора года прощаюсь с ним. К счастью, после окончания учебы он планирует вернуться в Россию – очень любит эту страну, хотя мог бы учиться и в Америке. Выбрал Европу. Значит, будет здесь жить".

Расставание с сыном тем страшнее, что Анита не знает, сможет ли его навещать: "В последний раз мне не дали визу в Соединенное Королевство, забраковали меня. Так что не знаю, как будем справляться..."

Сергей обладает хорошими голосом и слухом, но пойти по стопам знаменитой матери не захотел. "С малолетства выходил со мной на сцену, мы пели дуэтом, но потом он заявил, что дома достаточно одной звезды", – пояснила Анита. 

Имея таких родителей (мать – певица, отец – политик), парню было бы сложно избежать косых взглядов и сравнений, проявить себя самостоятельно. "Договорились, что я минимально "свечу" его в социальных сетях и прессе, чтобы спокойно делал карьеру, – рассказала Цой. – И сейчас он показывает очень хорошие результаты, оказался талантливым в области экономики".

И все же кое в чем Анита помогла сыну. "Квартиру мы ему купили, конечно, потому что парню надо было жить отдельно от нас. Вот уже четыре года он самостоятелен. А в Лондоне будет жить в простом общежитии", – сообщила звезда. 

Автор: 26 июля 2019, 14:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Округлившаяся Анита Цой сплясала с "Мурзилками"

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Жаждут встречи: возбужденный Зеленский облизал податливого Трампа
Порошенко едва не убили после унизительного допроса
Месть за Крымский мост: Украина задержала российский танкер
Возомнившего себя императором Макрона подняли на смех

Шоу-бизнес

"Ждала дочку": 58-летняя Катя Семенова откровенно о ребенке
Кузьмин сделал откровенное признание о разрыве с Пугачевой
"У него глаз тикает": сыну Чеховой потребовалась помощь после долгой разлуки с матерью
Ставшая матерью-одиночкой дочь Стриженовой заливает горе литрами алкоголя

Проишествия

Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре
Пассажиров метро избила вооруженная толпа (видео)
Наставила рога: убийцу 23-летней стюардессы пожалели
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких
Ефремов раскрыл причину смерти матери
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Шоу-бизнес

Надеются на чудо: малолетние дети тревожатся о здоровье Киркорова

Семья артиста прилетела Баку
Шоу-бизнес

Пышногрудая Кошкина сбежала от жениха накануне свадьбы

Актриса не жалеет о смелом решении
Lifestyle

Концерт группы "Моральный кодекс" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты

Выступление группы "Моральный кодекс" в Зеленом театре на ВДНХ
Происшествия

Знаменитого хоккеиста убили в драке из-за девушки

Спортсмен скончался в больнице от полученных травм

Гороскоп

Погубят деньги и женщина: названа неожиданная причина провала Зеленского
Сделано заявление о возвращении Моисеева на сцену
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Джигурда вывел в свет молодую подругу в прозрачном платье
Гагарину и Бузову побил известный спортсмен
У королевы красоты нагло отобрали титул
В Майами прошла неделя пляжной моды

Спорт

"Убила всех наповал!": Загитова показала кусок из новой программы (видео)
Тутберидзе сбежала из страны ради семьи
Российские спортсменки совершили невероятное на чемпионате мира
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Объявлено о строительстве нового Крымского моста после сообщений о проседании
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)
Как преодолеть мусорный кризис в Поморье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru