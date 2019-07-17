"Меня разносит!" – Анита Цой взвыла из-за деликатной проблемы

Певица призналась, что столкнулась с проблемой, которая не дает ей покоя. Анита Цой заявила, что действительно набрала лишние килограммы.
"Я пухну! Меня разносит! Становлюсь похожа на сдобную булочку! Кто-то посчитал меня даже беременной! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.). При этом: я отлично себя чувствую, у меня много сил, отличное настроение, сижу на ПП. Достаточно много двигаюсь: пою, танцую, занимаюсь спортом и даже исполняю сложные трюковые элементы", – сообщила Анита Цой. Лишний вес заставил звезду взвыть от досады.
"Раздражает, что все концертные костюмы становятся малы", – поделилась певица. Но в своем положении она нашла и плюсы. "На лице вообще ни одной морщинки", – отметила исполнительница. По словам Аниты Цой, сейчас она весит 75 килограммов.
Знаменитость призналась, что все еще надеется вернуться в форму. Анита Цой обратилась за помощью и советами к поклонникам. Многие фолловеры призвали певицу не изнурять себя диетами и спортом, а принять себя такой, какая есть.
Однако нашлись и те, кто призвал звезду не лениться и бороться за свой внешний вид. "Анита, не забивайте на фигуру. Вы же помните, как вам трудно было худеть раньше и как это важно для артистов быть в форме", "Уменьшить калории", "Взяли себя в ручки и поехали... Уменьшаем каллораж и больше физнагрузки!!! Верю, у Вас все получится", – высказались подписчики Аниты Цой.
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