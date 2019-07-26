"Я не давала согласие": мать приемного сына Пугачевой прокомментировала скандал с усыновлением

Примадонна уже четыре года опекает внучатого племянника Женю. Алла Пугачева подыскала мальчику хороших родителей и теперь помогает с усыновлением. Между тем родная мать ребенка не знает о скорых переменах в жизни своего сына.

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