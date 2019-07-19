Цветущая Федосеева-Шукшина вняла мольбам полуголого Алибасова

Продюсер опубликовал в личном Instagram свежий снимок. Бари Алибасов запечатлен в собственной спальне. Шоумен стоит голый по пояс, он примеряет пижаму, которую ему привезла жена.
В это время Лидия Федосеева-Шукшина, развалившись на кровати, наблюдает за избранником. Артистка кажется очень довольной и выглядит цветущей.
"Любимая жена услышала мою мольбу и наконец-то купила мне пижаму, чтоб я не разгуливал по дому в трусах", – написал Бари Алибасов под снимком.
Подписчики были рады увидеть любимую артистку в добром здравии. Лидия Николаевна давно не появлялась в соцсетях мужа. "У Бари Каримовича своя персональная эротическая фотосессия🙌 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Заботливая😀 мне или кажется, или Лидия Николаевна похудела?", "Бари берегите нашу Шукшину мы ее любим", – пишут интернет-обыватели.
Отметим, что в последнее время Федосеева-Шукшина жалуется на здоровье. 80-летняя звезда часто лежит в больнице. Нашумевшее отравление Бари Алибасова средством для прочистки труб знатно потрепало нервы знаменитости. Поговаривают, что из-за разгоревшегося скандала Лидии Николаевне потребовалась госпитализация.
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