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Филипп Киркоров удивил поклонников новым образом

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Музыкант предстал в необычном для себя имидже. Филипп Киркоров в образе Жана Рено из фильма "Леон" спел на сцене фестиваля "Жара" с певицей Zivert ee хит Life.
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Певец опубликовал в своем Instagram фото с коллегой на сцене. "Выстрел ночи", – подписал кадр король российской эстрады. Без лишней скромности он дал понять пользователям соцсети, что их дуэт с Zivert стал главным событием вечера на фестивале.

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Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Филипп Киркоров был одет во все черное и выглядел довольно брутально. Он надвинул шапку на лоб, надел очки и выбрал наряд от Yohji Yamamoto. Артист повторил образ Жана Рено. Его партнерша по сцене примерила, в свою очередь, look героини Матильды из того же культового фильма, которую сыграла Натали Портман.

Поклонники единодушно положительно оценили новый имидж Филиппа Киркорова. "Бомбический", "Классный!", "Шик и блеск", "Филипп умеет удивлять!!! Вау!!!", "Как артистично и круто!", "Как всегда, запоминающийся образ", – написали фанаты в комментариях.

Как сообщали "Дни.ру", фестиваль "Жара" пройдет в Баку с 25 по 28 июля. Он станет самым дорогим и масштабным современным мероприятием – на сцену выйдет 250 самых топовых артистов СНГ. Филипп Киркоров приезжает на фестиваль уже много лет не ради заработка, а как друг EMIN'а – ему нравится тут и атмосфера и возможность поэкспериментировать.

Напомним, ранее Филипп Киркоров пережил шок. Ежегодное дефиле Dolce & Gabbana едва не окончилось для него трагически: на звезду напала лошадь. Животное захотело попробовать льняную сорочку исполнителя на зуб. К счастью, обошлось без травм.

Автор: 26 июля 2019, 13:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ослепительный Киркоров резко помолодел

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