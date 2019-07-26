Филипп Киркоров удивил поклонников новым образом

Певец опубликовал в своем Instagram фото с коллегой на сцене. "Выстрел ночи", – подписал кадр король российской эстрады. Без лишней скромности он дал понять пользователям соцсети, что их дуэт с Zivert стал главным событием вечера на фестивале.
Филипп Киркоров был одет во все черное и выглядел довольно брутально. Он надвинул шапку на лоб, надел очки и выбрал наряд от Yohji Yamamoto. Артист повторил образ Жана Рено. Его партнерша по сцене примерила, в свою очередь, look героини Матильды из того же культового фильма, которую сыграла Натали Портман.
Поклонники единодушно положительно оценили новый имидж Филиппа Киркорова. "Бомбический", "Классный!", "Шик и блеск", "Филипп умеет удивлять!!! Вау!!!", "Как артистично и круто!", "Как всегда, запоминающийся образ", – написали фанаты в комментариях.
Как сообщали "Дни.ру", фестиваль "Жара" пройдет в Баку с 25 по 28 июля. Он станет самым дорогим и масштабным современным мероприятием – на сцену выйдет 250 самых топовых артистов СНГ. Филипп Киркоров приезжает на фестиваль уже много лет не ради заработка, а как друг EMIN'а – ему нравится тут и атмосфера и возможность поэкспериментировать.
Напомним, ранее Филипп Киркоров пережил шок. Ежегодное дефиле Dolce & Gabbana едва не окончилось для него трагически: на звезду напала лошадь. Животное захотело попробовать льняную сорочку исполнителя на зуб. К счастью, обошлось без травм.
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