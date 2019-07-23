"Я девушка!" – дочь прилюдно отчитала бестолкового Галкина

Оказалось, малышка наотрез не желает считать себя ни девочкой, ни "сударыней", ни "мадам", как обращается к ней звездный отец. Лиза во всеуслышание строго призвала Максима Галкина называть ее иначе.
У себя в блоге юморист спросил фолловеров, как они вежливо обращаются к людям, которых не знают. Ведь в русском языке, к сожалению, нет устоявшихся форм. "Как вы окликаете незнакомца или незнакомку?" – поинтересовался Максим Галкин.
К тексту артист прикрепил смонтированное видео, состоящее из моментов, когда он пытался обратиться к дочери всеми возможными способами. Он называл ее "мадам", "мамзель", "мать", "сударыня", "женщина". Каждый раз Лиза негодовала на бестолкового отца: "Я девушка! Ну сколько раз мне это вам говорить?!"
Все диалоги дочь Максима Галкина ведет с очень серьезным видом. Поклонники звездной семьи умилились поведению и красоте девочки. "Ну, до чего же сладкий ребенок эта девушка-женщина", "Какая прелесть Ваша мадам", "Супер-ребенок. Ангелочек", "Маленькая принцесса", – высказались подписчики Максима Галкина.
Отметим, юморист часто выкладывает в своем микроблоге ролики с наследниками Лизой и Гарри. Видео неизменно собирают тысячи лайков и море положительных отзывов. Большинство пользователей соцсети сходятся во мнении, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут смышлеными не по годам.
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