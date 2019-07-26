Максим Галкин показал в соцсети опасную езду сына на велосипеде

В ролике Гарри едет по песчаному пляжу на велосипеде. Его знаменитый отец комментирует происходящее за кадром: "Вот у нас первый крупный выезд велосипедиста Гарри Галкина. Смотри вперед, велосипедист!"
Разогнавшись, мальчик едва не падает на большой скорости. Максим Галкин тут же реагирует на опасную ситуацию. "Смотри, смотри вперед! Куда едешь?!" – говорит шоумен сыну. На этом видео прерывается.
Ранее артист опубликовал забавный ролик с дочерью Лизой. Как писали "Дни.ру", малышка наотрез отказалась считать себя "девочкой", "сударыней" или "мадам", как обращается к ней Галкин. Вместо этого она строго призвала отца называть ее девушкой. Поклонников звездной семьи умилило видео, и они оставили много лестных комментариев.
Максим Галкин часто выкладывает в своем микроблоге ролики с Лизой и Гарри. Они неизменно собирают тысячи лайков и море положительных отзывов. Большинство пользователей соцсети сходятся во мнении, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут смышлеными не по годам.
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