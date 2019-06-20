"Просто загляденье": народ в восторге от плясок детей Галкина
Юмориста повеселило шуточное исполнение детьми "Калинки-малинки". На кадрах видно, как малыши весело отплясывают во дворе дома. Вместе с Максимом Галкиным наследниками умилилась и его супруга Алла Пугачева.
"Классно!" – сказала Примадонна в конце зажигательного танца. "Молодцы!" – поддержал жену Максим Галкин. Ролик прокомментировали ряд звезд российского шоу-бизнеса. "Красота" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – Прим. ред.), – написала продюсер Яна Рудковская. "Ну все, народный дуэт готов!" – отметил певец Игорь Николаев.
Помимо знаменитостей видео детей Максима Галкина привело в восторг обычных россиян. "Вы хороший отец, Максим. Достойный человек во всех ситуациях. Уважаю", "Счастливые и веселые дети просто загляденье", "Чудо дети у замечательных родителей", "Супер. Такой позитив, Дай Бог счастья и здоровья вашей семье", "Вот так и выглядит счастье", "Молодцы!!! Очень умные, а главное– интеллигентные и воспитанные дети. Обожаю их", – высказались пользователи соцсети.
Отметим, Максим Галкин очень часто выкладывает в свой микроблог забавные и трогательные ролики с наследниками. И неизменно они собирают тысячи лайков и восхищенных комментариев подписчиков. Многие фолловеры говорят о том, что малыши звездной пары не по годам смышленые и развитые.
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