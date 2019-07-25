Алибасов показал опечаленную Федосееву-Шукшину у могилы

Сегодня, 25 июля, Бари Алибасов опубликовал в личном Instagram снимок с Новодевичьего кладбища. В кадре артистка Лидия Федосеева-Шукшина сидит на скамейке у могилы бывшего мужа – Василия Шукшина.
Заметно, что Лидия Николаевна очень печальна. Судя по всему, знаменитость все еще горюет из-за смерти любимого.
"Удивительно, как можно через образы простого человека ясным, понятным, доходчивым, но таким сочным языком показать, что такое душа нашего народа. Так мог сделать только гениальный автор – Василий Макарович Шукшин. Сегодня 90 лет со дня рождения Гения (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал под снимком Бари Алибасов.
Подписчики поддержали Алибасова, заметив, что Василий Шукшин был гордостью русского народа. Между тем некоторые интернет-обыватели с сожалением отметили, что наследники легендарного литератора в последнее время ведут себя недостойно.
"Светлая, память, простой мужик из народа, любимый актер, и такие недостойный алчные наследники, опозорились на всю страну", "Великий артист и писатель! Гордость и наше наследие. Светлая память🙏🙏🙏", – отмечали подписчики Бари Алибасова.
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