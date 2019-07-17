"Шокирована и тронута": переполненная эмоциями Борисова сделала заявление

На записи видно, что знаменитость находится на съемках: со всех сторон она окружена операторами с камерами. Скандальная блондинка красуется в черных укороченных брюках и бело-синей рубашке. На ногах у нее бежевые туфли-лодочки на шпильке. А завершает образ укладка с объемными локонами, которые ниспадают на плечи Борисовой.
Дана рассказала, что благополучно поучаствовала в роли наставницы в проекте "Пацанки". Она отметила, что в связи с условиями подписанного договора не может публиковать фото с девочками и рассказывать подробности съемки. Но тем не менее она признается, что глубоко потрясена тем, что услышала от них и увидела в их лицах.
"Даже я ,повидавшая всякое за время реабилитации, была шокирована и тронута", – поделилась ведущая.
Поклонники обрадовались участию Даны в проекте, а также многие оценили ее чудесный наряд. "Какая красавица! И умница! И настоящая! Верю в вас, Даночка!", "Супер! Надежда России!", "Потрясная!", "Хорошенькая!", "Бомба!", "Ты молодец! Так и держись, красотка!", – расхваливали звезду верные поклонники.
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