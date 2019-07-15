Ксения Бородина обозначила границы в общении для мужчины
На этот раз в Stories на ее личной странице в Instagram анонимный пользователь Сети поинтересовался, что делать с оскорблениями мужа. Светская львица дала довольно развернутый ответ.
"Это очень плохо, что оскорбляет! Нужен серьезный разговор, при котором вы должны четко объяснить ему, что с вами так нельзя!", – посоветовала Бородина.
Также она рекомендовала для первого путешествия выбирать Рим, а теплый пол делать в ванной комнате. Относительно того, покупает ли Ксения копии брендовых сумок, она сказала, что ей это ни к чему, она может позволить себе оригинал.
Напомним, ведущая "Дома-2" замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым. Ранее звезда признавалась, что супруг изменял ей и доставал своей чрезмерной ревностью. Но, несмотря на весь этот ужас, пара смогла сохранить отношения и двигаться дальше. К слову, 3 июля звездная пара отметила четвертую годовщину свадьбы.
Отметим, у Ксении это уже второй брак. Первым ее мужем был бизнесмен Юрий Будагов. Причиной развода стала сама Бородина. Ее экс-возлюбленный обвинил ее в том, что она не смогла содержать домашний очаг, постоянно работала и мало времени уделяла семье и ребенку, поэтому он не выдержал и подал на развод.
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