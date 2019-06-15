"Неудачный ракурс": "Иванушки" вступились за сильно располневшего Григорьева-Аполлонова
Поклонники рыжего "Иванушки" переживают после публикации им снимка в своем Instagram, на котором он выглядит сильно располневшим. Коллега звезды вступился за Григорьева-Аполлонова.
В среду солист "Иванушек" Андрей Григорьев-Аполлонов поделился со своими поклонниками в Instagram довольно жизнерадостной публикацией в честь Дня России. Несмотря на позитивное обращение певца и его веселый вид, фолловеры обеспокоены. На видео исполнитель выглядит изрядно потолстевшим, пишут они.
"Сильно поправились", "Мда, не узнать...", "Прикольные, но с алкоголем нужно завязывать и следить за собой" – это одни из, пожалуй, самых безобидных комментариев. Некоторые обратили внимание не неухоженные ногти певца и посоветовали сделать маникюр.
Впрочем, особо преданные фанаты вступились за рыжего "Иванушку", призвав недоброжелателей следить за своими ногтями или отписаться. Сам Григорьев-Аполлонов эту ситуацию пока никак не прокомментировал.
Его коллеги же утверждают, что солист "Иванушек" в прекрасной форме. По словам еще одного музыканта, Кирилла Андреева, Григорьев-Апполонов много времени уделяет спорту и мало ест.
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