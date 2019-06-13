Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости
Известный певец 12 июня выложил на своей странице новое видео в честь общенародного праздника. Знаменитость едет в солнцезащитных очках на катере и шлет в камеру воздушный поцелуй. "С днем России! Люблю свою Родину! Мир всем!", – подписал ролик музыкант.
В комментариях между подписчиками разгорелся нешуточный конфликт. "Рыжий, ты такой страшный. Не делай так больше", "У меня дедушка в 80 лет лучше выглядел", "С алкоголем надо завязывать", – писали озлобленные пользователи сети.
Многие встали на защиту Григорьева-Аполлонова. "Андрей отлично выглядит для 50-ти! Те, кто пишет гадости, будьте лучше к себе так придирчивы, наверняка толку больше будет!", "Мне вот очень нравится, как выгорают рыжие волосы.Очаровательно!", "Он в свои года шпагат вертикальный делает, заряжает всех позитивом и добром, поет без фанеры! Не звездится, никому не откажет в фото. Вот этим и красив человек!", – поддерживали фанаты своего кумира.
"Люди, какие вы злые однако! Человек радостью делится с вами же. Росли все на песнях "Иванушек", можно и поуважительней отнестись!", – отметил верный поклонник.
Напомним, недавно Андрей Григорьев-Аполлонов признался, что в браке не все гладко. Как писали ранее Дни.ру, певец заявил, что они с супругой взяли паузу в отношениях.
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